باتنا يُلاحق كريستيانو رونالدو على صدارة قائمة مميزة

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يُقدم نجم الفتح، المغربي مراد باتنا مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، ليُلاحق قائد النصر ومنتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو على صدارة قائمة خاصة.
وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، عن قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف هذا الموسم، وينفرد كريستيانو رونالدو بالصدارة برصيد 20 مساهمة تهديفية.
ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل 13 هدفًا، ينفرد بهم بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي، وقدم 7 تمريرات حاسمة، يتصدر بهم قائمة الأكثر صناعة للأهداف بالتساوي مع باتنا، ونجم الأهلي، الجزائري رياض محرز.
ويُعد مراد باتنا، أقرب اللاعبين الذين يلاحقون رونالدو على صدارة قائمة الأكثر مساهمة بالأهداف، حيث ساهم في تسجيل 14 هدفًا، بعدما نجح في هز الشباك 7 مرات، بجانب صناعته لـ7 أهداف آخرين.
ونجح رياض محرز في المساهمة بتسجيل 12 هدفًا، بعدما أحرز 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، بالتساوي مع نجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، الذي تمكن من هز الشباك 8 مرات، وصنع 6 أهداف.
كما نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش في المساهمة بتسجيل 12 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 10 مرات، ليُلاحق كريستيانو رونالدو على صدارة الهدافين، كما صنع هدفين.