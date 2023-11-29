باريس سان جيرمان يخطف تعادلًا مثيرًا أمام نيوكاسل

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خطف الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعادلًا مثيرًا أمام نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وكان السويدي ألكساندر إيزاك افتتح التسجيل للنادي الإنجليزي في الدقيقة الـ25، ثم سجل الفرنسي كيليان مبابي هدف التعادل للفريق الباريسي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ90.
وأصبح رصيد باريس سان جيرمان بعد التعادل 7 نقاط في المركز الثاني في المجموعة السادسة، بينما أصبح رصيد الفريق الإنجليزي 5 نقاط في المركز الثالث.