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باريس سان جيرمان يخطف تعادلًا مثيرًا أمام نيوكاسل

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ صباحاً
باريس سان جيرمان يخطف تعادلًا مثيرًا أمام نيوكاسل
المواطن - فريق التحرير

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خطف الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعادلًا مثيرًا أمام نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

نيوكاسل ضد باريس سان جيرمان 

وكان السويدي ألكساندر إيزاك افتتح التسجيل للنادي الإنجليزي في الدقيقة الـ25، ثم سجل الفرنسي كيليان مبابي هدف التعادل للفريق الباريسي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ90.

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نيوكاسل ضد باريس سان جيرمان

وأصبح رصيد باريس سان جيرمان بعد التعادل 7 نقاط في المركز الثاني في المجموعة السادسة، بينما أصبح رصيد الفريق الإنجليزي 5 نقاط في المركز الثالث.

نيوكاسل ضد باريس سان جيرمان

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