Icon

باسم يوسف يتصدر مواقع التواصل بلقائه الثاني مع بيرس مورغان Icon أوميجا-3 وسيلة فعالة للوقاية من مرض خطير Icon سحب رعدية ممطرة بغزارة تشمل القصيم والرياض خلال ساعات Icon لقطات ساحرة لمسيرة جمال تحت زخات البرد والمطر Icon سيناتور أمريكي: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن Icon شروط ضم الخدمات من نظام التقاعد إلى التأمينات والعكس Icon مشاهد مروعة لفرار الآلاف من حرائق الغابات الأمريكية Icon هطول الأمطار ليست دلالة على انخفاض درجات الحرارة Icon وفاة جواهر الكويتية بعد معاناة مع المرض Icon النفط يتحول للانخفاض عند التسوية مع مخاوف ضعف الطلب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
حصاد اليوم
تخطت المشاهدات أكثر من 20 مليونًا على موقع يوتيوب

باسم يوسف يتصدر مواقع التواصل بلقائه الثاني مع بيرس مورغان

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ صباحاً
باسم يوسف يتصدر مواقع التواصل بلقائه الثاني مع بيرس مورغان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تصدر الإعلامي المصري باسم يوسف مواقع التواصل الاجتماعي بخاصة منصة “إكس”، بعد عرض مقتطفات من لقائه الثاني مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان.

اللقاء الثاني بين باسم يوسف وبيرس مورغان

ووصف الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، اللقاء الثاني بالمذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان، بأنه “حوار هادئ وطويل عن مشكلة معقدة جدًّا”، وتناول اللقاء القضية الفلسطينية، وما يتعرض له السكان في غزة. فبعدما حقق حوار باسم يوسف مع بيرس مورغان في الـ17 من أكتوبر الجاري، نجاحًا كبيرًا، وتخطت المشاهدات أكثر من 20 مليونًا على موقع يوتيوب، وملايين المشاهدات الأخرى في منصات مختلفة، قرر بيرس مورغان استضافته من جديد، وجهًا لوجه.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين

ونشر باسم يوسف، صورًا لكواليس تسجيل الحلقة، على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، في وقت مبكر من صباح أمس، معلنًا موعد إذاعة الحلقة مع بيرس مورغان أمس. وكتب باسم يوسف “حوار هادئ وطويل، عن مشكلة معقدة جدًّا، بعيدًا عن الإفيهات وقصف الجبهات أو استجداء الريتش والمشاهدات”.

مقاطع من لقاء باسم يوسف

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من اللقاء الذي تم إذاعته أمس الأربعاء، حيث تحدث باسم يوسف عن هجوم حماس في الـ 7 من أكتوبر، والجرائم لدموية بحق الأطفال الأبرياء في غزة وموقف الإعلام الغربي من تغطية الأحداث في الأراضي المحتلة.

وكان كثيرون قد أشادوا بالحوار الأول لباسم يوسف مع بيرس مورغان، واعتبروا الأمر محاولة جيدة لإيصال صوت العرب إلى الغرب، في ظل أحادية لعرض القضية الفلسطينية، والاستماع إلى وجهة نظر واحدة؛ كون الرواية الأخرى لا تصل إلى كثير من المواطنين في الغرب.

اللقاء الأكثر مشاهدة في تاريخ بيرس مورغان

وأصبح لقاء باسم يوسف مع بيرس مورغان، متصدرًا قوائم الأكثر مشاهدة ورواجًا، وتم الاحتفاء به، حيث نشر كثيرون آنذاك تعليقات لغير عرب، أكدوا فيها تفكيرهم الجاد حول منظور آخر للقضية الفلسطينية، ما اعتبره كثيرون انتصارًا لتلك القضية. وحول حلقة باسم يوسف مع بيرس مورجان الثانية، دوّن الإعلامي المصري أنها “محاولة لإيصال صورة وفكر مختلف لجمهور لا يسمع وجهة نظرنا على الإطلاق، أتمنى إنه يكون حوار يعيش لفترة مش مجرد شيء وقتي”.

باسم يوسف هو كوميدي ومقدم تلفزيوني مصري. وُلد في 22 مايو 1974. اشتهر باسم يوسف ببرنامجه التلفزيوني “البرنامج” الذي بدأ في عام 2011. يعتبر البرنامج ساخرًا ويستهدف السياسة والشؤون الاجتماعية في مصر والعالم العربي.

مسيرة باسم يوسف المهنية

ويستخدم باسم يوسف السخرية والكوميديا لتناول القضايا السياسية والاجتماعية بطريقة ساخرة ومثيرة للجدل. يعرض البرنامج مواقف وتعليقات ساخرة على الأحداث الجارية والشخصيات السياسية، ويعتبر صوتًا نقديًّا في المشهد العام.

باسم يوسف يعتبر واحدًا من الشخصيات البارزة في مجال الكوميديا والسخرية في العالم العربي. يتمتع بشعبية كبيرة ويحظى بجماهيرية واسعة؛ نظرًا لأسلوبه الفكاهي وإلقائه الساخر. قد تكون مواضيعه وتعليقاته مثيرة للجدل وتثير ردود فعل متباينة في المجتمع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لا تأثير مباشر للحالة المدارية في بحر العرب‬ على أجواء ‫السعودية
السعودية اليوم

لا تأثير مباشر للحالة المدارية في بحر...

السعودية اليوم
ضربات نوعية تسقط مروجي المخدرات في جازان وعسير
أخبار أمنية

ضربات نوعية تسقط مروجي المخدرات في جازان...

أخبار أمنية
وظائف إدارية بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
حصاد اليوم

وظائف إدارية بـ جامعة الإمام محمد بن...

حصاد اليوم
احذر مشاركة شاشة واتساب.. بياناتك وخصوصيتك في خطر
تكنولوجيا

احذر مشاركة شاشة واتساب.. بياناتك وخصوصيتك في...

تكنولوجيا
الكشف عن تفاصيل ملف ترشّح السعودية لاستضافة مونديال 2034 قريبًا
آخر الاخبار

الكشف عن تفاصيل ملف ترشّح السعودية لاستضافة...

آخر الاخبار
ريال مدريد يهزم سبورتينج براجا بصعوبة
الرياضة

ريال مدريد يهزم سبورتينج براجا بصعوبة

الرياضة
محمد صلاح سلاح ليفربول ضد إيفرتون
الرياضة

محمد صلاح سلاح ليفربول ضد إيفرتون

الرياضة
مقاطعة تيك توك مطلب سعودي يتجدد : كلش إلا شعب طويق
تكنولوجيا

مقاطعة تيك توك مطلب سعودي يتجدد :...

تكنولوجيا