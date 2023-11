باسم يوسف يتصدر مواقع التواصل بلقائه الثاني مع بيرس مورغان

تصدر الإعلامي المصري باسم يوسف مواقع التواصل الاجتماعي بخاصة منصة “إكس”، بعد عرض مقتطفات من لقائه الثاني مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان.

ووصف الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، اللقاء الثاني بالمذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان، بأنه “حوار هادئ وطويل عن مشكلة معقدة جدًّا”، وتناول اللقاء القضية الفلسطينية، وما يتعرض له السكان في غزة. فبعدما حقق حوار باسم يوسف مع بيرس مورغان في الـ17 من أكتوبر الجاري، نجاحًا كبيرًا، وتخطت المشاهدات أكثر من 20 مليونًا على موقع يوتيوب، وملايين المشاهدات الأخرى في منصات مختلفة، قرر بيرس مورغان استضافته من جديد، وجهًا لوجه.

ونشر باسم يوسف، صورًا لكواليس تسجيل الحلقة، على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، في وقت مبكر من صباح أمس، معلنًا موعد إذاعة الحلقة مع بيرس مورغان أمس. وكتب باسم يوسف “حوار هادئ وطويل، عن مشكلة معقدة جدًّا، بعيدًا عن الإفيهات وقصف الجبهات أو استجداء الريتش والمشاهدات”.

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من اللقاء الذي تم إذاعته أمس الأربعاء، حيث تحدث باسم يوسف عن هجوم حماس في الـ 7 من أكتوبر، والجرائم لدموية بحق الأطفال الأبرياء في غزة وموقف الإعلام الغربي من تغطية الأحداث في الأراضي المحتلة.

وكان كثيرون قد أشادوا بالحوار الأول لباسم يوسف مع بيرس مورغان، واعتبروا الأمر محاولة جيدة لإيصال صوت العرب إلى الغرب، في ظل أحادية لعرض القضية الفلسطينية، والاستماع إلى وجهة نظر واحدة؛ كون الرواية الأخرى لا تصل إلى كثير من المواطنين في الغرب.

"Now this time I'm ready for you!"

One hour to go until Piers Morgan's two-hour special with Bassem Youssef. Watch here: https://t.co/Njq3BzwB8L@byoussef | @piersmorgan | #PMU pic.twitter.com/Yj2jlRIw9Y

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 1, 2023