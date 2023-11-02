باسم يوسف يتصدر مواقع التواصل بلقائه الثاني مع بيرس مورغان

تصدر الإعلامي المصري باسم يوسف مواقع التواصل الاجتماعي بخاصة منصة “إكس”، بعد عرض مقتطفات من لقائه الثاني مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان.

اللقاء الثاني بين باسم يوسف وبيرس مورغان

ووصف الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، اللقاء الثاني بالمذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان، بأنه “حوار هادئ وطويل عن مشكلة معقدة جدًّا”، وتناول اللقاء القضية الفلسطينية، وما يتعرض له السكان في غزة. فبعدما حقق حوار باسم يوسف مع بيرس مورغان في الـ17 من أكتوبر الجاري، نجاحًا كبيرًا، وتخطت المشاهدات أكثر من 20 مليونًا على موقع يوتيوب، وملايين المشاهدات الأخرى في منصات مختلفة، قرر بيرس مورغان استضافته من جديد، وجهًا لوجه.

ونشر باسم يوسف، صورًا لكواليس تسجيل الحلقة، على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، في وقت مبكر من صباح أمس، معلنًا موعد إذاعة الحلقة مع بيرس مورغان أمس. وكتب باسم يوسف “حوار هادئ وطويل، عن مشكلة معقدة جدًّا، بعيدًا عن الإفيهات وقصف الجبهات أو استجداء الريتش والمشاهدات”.

مقاطع من لقاء باسم يوسف

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من اللقاء الذي تم إذاعته أمس الأربعاء، حيث تحدث باسم يوسف عن هجوم حماس في الـ 7 من أكتوبر، والجرائم لدموية بحق الأطفال الأبرياء في غزة وموقف الإعلام الغربي من تغطية الأحداث في الأراضي المحتلة.

وكان كثيرون قد أشادوا بالحوار الأول لباسم يوسف مع بيرس مورغان، واعتبروا الأمر محاولة جيدة لإيصال صوت العرب إلى الغرب، في ظل أحادية لعرض القضية الفلسطينية، والاستماع إلى وجهة نظر واحدة؛ كون الرواية الأخرى لا تصل إلى كثير من المواطنين في الغرب.

"Now this time I'm ready for you!" One hour to go until Piers Morgan's two-hour special with Bassem Youssef. Watch here: https://t.co/Njq3BzwB8L@byoussef | @piersmorgan | #PMU pic.twitter.com/Yj2jlRIw9Y — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 1, 2023

اللقاء الأكثر مشاهدة في تاريخ بيرس مورغان

وأصبح لقاء باسم يوسف مع بيرس مورغان، متصدرًا قوائم الأكثر مشاهدة ورواجًا، وتم الاحتفاء به، حيث نشر كثيرون آنذاك تعليقات لغير عرب، أكدوا فيها تفكيرهم الجاد حول منظور آخر للقضية الفلسطينية، ما اعتبره كثيرون انتصارًا لتلك القضية. وحول حلقة باسم يوسف مع بيرس مورجان الثانية، دوّن الإعلامي المصري أنها “محاولة لإيصال صورة وفكر مختلف لجمهور لا يسمع وجهة نظرنا على الإطلاق، أتمنى إنه يكون حوار يعيش لفترة مش مجرد شيء وقتي”.

باسم يوسف هو كوميدي ومقدم تلفزيوني مصري. وُلد في 22 مايو 1974. اشتهر باسم يوسف ببرنامجه التلفزيوني “البرنامج” الذي بدأ في عام 2011. يعتبر البرنامج ساخرًا ويستهدف السياسة والشؤون الاجتماعية في مصر والعالم العربي.

مسيرة باسم يوسف المهنية

ويستخدم باسم يوسف السخرية والكوميديا لتناول القضايا السياسية والاجتماعية بطريقة ساخرة ومثيرة للجدل. يعرض البرنامج مواقف وتعليقات ساخرة على الأحداث الجارية والشخصيات السياسية، ويعتبر صوتًا نقديًّا في المشهد العام.

باسم يوسف يعتبر واحدًا من الشخصيات البارزة في مجال الكوميديا والسخرية في العالم العربي. يتمتع بشعبية كبيرة ويحظى بجماهيرية واسعة؛ نظرًا لأسلوبه الفكاهي وإلقائه الساخر. قد تكون مواضيعه وتعليقاته مثيرة للجدل وتثير ردود فعل متباينة في المجتمع.