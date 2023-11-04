بالأرقام.. الهلال يواصل التألق مع جيسوس

واصل الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، تألقه اللافت ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، ليُحقق أرقامًا مميزة في المسابقة.

فوز الهلال ضد الفتح

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفتح بالأمس في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في الفوز بهدفين دون رد، ليُعزز تواجده في الصدارة.

تألق الهلال مع جيسوس

ويُقدم الهلال مستوى مميزًا مع جيسوس هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق فوزه العاشر في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ويُعد هذا الانتصار هو الخامس تواليًا، ليكون الأكثر تحقيقًا للفوز حتى الآن.

ويُعد الهلال، هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة في دوري روشن السعودي حتى الآن، وينفرد بصدارة قائمة الأقوى هجوميًا، بعدما نجح في إحراز 32 هدفًا، وبفارق هدف وحيد عن النصر الوصيف.

وعزز الهلال بقيادة جيسوس تواجده في صدارة قائمة الأقوى دفاعيًا، حيث اهتزت شباكه 8 مرات فقط، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 6 مواجهات، ليُعزز انفراده بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ32 نقطة.

وعادل جيسوس أرقامه في بداية مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في موسم 2018\ 2019، عندما أنهى أول 12 جولة من الدوري السعودي للمحترفين بـ32 نقطة، من 10 انتصارات، وتعادلين مع الفيصلي والنصر.