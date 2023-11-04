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ضمن منافسات دوري روشن

بالأرقام.. الهلال يواصل التألق مع جيسوس

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٦ مساءً
بالأرقام.. الهلال يواصل التألق مع جيسوس
المواطن - فريق التحرير

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واصل الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، تألقه اللافت ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، ليُحقق أرقامًا مميزة في المسابقة.

فوز الهلال ضد الفتح

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفتح بالأمس في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في الفوز بهدفين دون رد، ليُعزز تواجده في الصدارة.

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الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

تألق الهلال مع جيسوس

ويُقدم الهلال مستوى مميزًا مع جيسوس هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق فوزه العاشر في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ويُعد هذا الانتصار هو الخامس تواليًا، ليكون الأكثر تحقيقًا للفوز حتى الآن.

ويُعد الهلال، هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة في دوري روشن السعودي حتى الآن، وينفرد بصدارة قائمة الأقوى هجوميًا، بعدما نجح في إحراز 32 هدفًا، وبفارق هدف وحيد عن النصر الوصيف.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وعزز الهلال بقيادة جيسوس تواجده في صدارة قائمة الأقوى دفاعيًا، حيث اهتزت شباكه 8 مرات فقط، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 6 مواجهات، ليُعزز انفراده بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ32 نقطة.

وعادل جيسوس أرقامه في بداية مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في موسم 2018\ 2019، عندما أنهى أول 12 جولة من الدوري السعودي للمحترفين بـ32 نقطة، من 10 انتصارات، وتعادلين مع الفيصلي والنصر.

خورخي جيسوس
المدرب البرتغالي – المصدر @Alhilal_FC

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