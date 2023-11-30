بالأرقام.. تأثير غياب رومارينيو على الاتحاد

يغيب النجم البرازيلي رومارينيو، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الخليج اليوم، لعدم جاهزيته الفنية بعد تعافيه من الإصابة.

الاتحاد يتأثر بغياب رومارينيو

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن نسبة فوز الاتحاد تنخفض في غياب نجمه رومارينيو إلى 29% مقارنة بـ51% عند مشاركته، وذلك منذ انضمامه إلى الفريق في أغسطس عام 2018.

وأضافت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن معدل تسجيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ينخفض لـ0.7 هدف لكل مباراة عند غيابه، مقارنة بـ1.7 هدف لكل لقاء في حالة مشاركته.

مباراة الاتحاد ضد الخليج

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد الخليج، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة.