بالأرقام .. ماذا حقق منتخب السعودية في مبارياته الافتتاحية بالتصفيات ؟

سيواجه منتخب السعودية الأول لكرة القدم، اليوم نظيره الباكستاني في افتتاح مباريات الأخضر في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

المباراة الافتتاحية رقم 13 لـ منتخب السعودية

وتُعد مواجهة باكستان، هي المباراة رقم 13 الافتتاحية للأخضر في تصفيات المونديال، حيث قبل مواجهة باكستان خاض الأخضر 12 مباراة فاز في 10 مباريات وتعادل في اثنتين.

القنوات الناقلة للمباراة

وتنطلق مباراة الأخضر ضد باكستان اليوم في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، كما تُنقل المباراة عبر قنوات ALKASS TWO HD وقناة SSC HD.

وشهدت قائمة الأخضر، استبعاد أكثر من لاعب أساسي، وفي مقدمتهم؛ محمد كنو “الهلال”، سلطان الغنام “النصر” وفراس البريكان “الأهلي”، ما عرض مانشيني لانتقادات قوية، بسبب اختياراته الحالية.

وعن استبعاد كنو والبريكان والغنام، قال مانشيني خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية ضد باكستان: “الباب مفتوح للجميع للانضمام للمنتخب، وفضلنا خلال هذه المرحلة استدعاء اللاعبين الجاهزين تمامًا”.

وتابع المدرب الإيطالي مانشيني تصريحاته قائلًا: “أعتقد أن الوقت الآن مناسب لاستدعاء لاعبين جدد للمستقبل، شاهدنا العديد من اللاعبين خلال الفترة الماضية مع المنتخب، وأنا مؤمن بأننا لدينا لاعبون صاعدون موهوبون”.