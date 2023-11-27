Icon

لا غالب أو مغلوب في قمة إنتر ميلان ويوفنتوس Icon السعودية تطلق أكبر حملة ترويجية دولية متكاملة في الصين Icon مهرجان الوليمة يحظى بإعجاب الزوار: تنوع اجتماعي ورحلة من الخيال Icon كلمات مورينيو تُقربه من تدريب الأهلي .. كيف ؟ Icon الإنفلونزا هذا العام شدتها أقوى ومدتها أطول Icon رونالدو ينافس محمد كنو على جائزة الهدف الأفضل بالجولة الـ14 في دوري روشن Icon خطوات تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية Icon سيكو فوفانا يثير الجدل باستنشاقه شيئًا غريبًا خلال مباراة النصر والأخدود Icon 6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز Icon ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا بثلاثية في قاديش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد مرور 14 جولة من دوري روشن

بالأرقام .. مالكوم يتفوق على 3 لاعبين من الأهلي

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ صباحاً
بالأرقام .. مالكوم يتفوق على 3 لاعبين من الأهلي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح البرازيلي مالكوم، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، في تحقيق أرقامٍ مميزة بعد مرور 14 جولة من دوري روشن، منحته التفوق على نجوم الأهلي، الجزائري رياض محرز والبرازيلي فيرمينو والفرنسي آلان ماكسيمين.

ماذا حقق مالكوم ؟

وخاض نجم الهلال 20 مباراة مع الأزرق منذ قدومه للفريق صيف العام الحالي بواقع 1703 دقيقة في كل البطولات المحلية والقارية، كما سجل 9 أهداف جميعها في دوري روشن، وصنع 7 أهداف خلال المباريات السابقة بواقع 4 أهداف في دوري روشن، وهدف في دوري أبطال آسيا وهدفين في كأس الملك.

قد يهمّك أيضاً
الوطني لإدارة الدين يقفل طرح نوفمبر بـ 2.667 مليار ريال

الوطني لإدارة الدين يقفل طرح نوفمبر بـ 2.667 مليار ريال

إسرائيل تتسلم 13 أسيرًا

إسرائيل تتسلم 13 أسيرًا

مالكوم

ومنحت تلك الأرقام، اللاعب البرازيلي التفوق على أرقام فيرمينو ومحرز وماكسيمين المنضمون للأهلي صيف العام الحالي.

وكان النجم البرازيلي انضم لـ الهلال صيف 2023 قادمًا من نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات
السعودية اليوم

18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في المكتب الاستراتيجي لتطوير جازان
وظائف

وظائف شاغرة في المكتب الاستراتيجي لتطوير جازان

وظائف
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 207.30 ريال
السوق

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21...

السوق
وظائف إدارية شاغرة في التركي القابضة
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في التركي القابضة

وظائف
ثنائية تُهدي يوفنتوس ضد كالياري صدارة الدوري الإيطالي
الرياضة

ثنائية تُهدي يوفنتوس ضد كالياري صدارة الدوري...

الرياضة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

وظائف
7 مباريات تفتتح الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي السبت
الرياضة

7 مباريات تفتتح الجولة الـ11 من الدوري...

الرياضة
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من زد
آخر الاخبار

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من...

آخر الاخبار