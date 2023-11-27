بالأرقام .. مالكوم يتفوق على 3 لاعبين من الأهلي

نجح البرازيلي مالكوم، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، في تحقيق أرقامٍ مميزة بعد مرور 14 جولة من دوري روشن، منحته التفوق على نجوم الأهلي، الجزائري رياض محرز والبرازيلي فيرمينو والفرنسي آلان ماكسيمين.

ماذا حقق مالكوم ؟

وخاض نجم الهلال 20 مباراة مع الأزرق منذ قدومه للفريق صيف العام الحالي بواقع 1703 دقيقة في كل البطولات المحلية والقارية، كما سجل 9 أهداف جميعها في دوري روشن، وصنع 7 أهداف خلال المباريات السابقة بواقع 4 أهداف في دوري روشن، وهدف في دوري أبطال آسيا وهدفين في كأس الملك.

ومنحت تلك الأرقام، اللاعب البرازيلي التفوق على أرقام فيرمينو ومحرز وماكسيمين المنضمون للأهلي صيف العام الحالي.

وكان النجم البرازيلي انضم لـ الهلال صيف 2023 قادمًا من نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي.