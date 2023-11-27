بالأرقام .. مالكوم يتفوق على 3 لاعبين من الأهلي

لا غالب أو مغلوب في قمة إنتر ميلان ويوفنتوس السعودية تطلق أكبر حملة ترويجية دولية متكاملة في الصين مهرجان الوليمة يحظى بإعجاب الزوار: تنوع اجتماعي ورحلة من الخيال كلمات مورينيو تُقربه من تدريب الأهلي .. كيف ؟ الإنفلونزا هذا العام شدتها أقوى ومدتها أطول رونالدو ينافس محمد كنو على جائزة الهدف الأفضل بالجولة الـ14 في دوري روشن خطوات تحديث الصك المرهون لصندوق التنمية العقارية سيكو فوفانا يثير الجدل باستنشاقه شيئًا غريبًا خلال مباراة النصر والأخدود 6 أمتعة غير مسموح السفر بها عبر مطار الملك عبدالعزيز ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا بثلاثية في قاديش
نجح البرازيلي مالكوم، نجم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، في تحقيق أرقامٍ مميزة بعد مرور 14 جولة من دوري روشن، منحته التفوق على نجوم الأهلي، الجزائري رياض محرز والبرازيلي فيرمينو والفرنسي آلان ماكسيمين.
وخاض نجم الهلال 20 مباراة مع الأزرق منذ قدومه للفريق صيف العام الحالي بواقع 1703 دقيقة في كل البطولات المحلية والقارية، كما سجل 9 أهداف جميعها في دوري روشن، وصنع 7 أهداف خلال المباريات السابقة بواقع 4 أهداف في دوري روشن، وهدف في دوري أبطال آسيا وهدفين في كأس الملك.
ومنحت تلك الأرقام، اللاعب البرازيلي التفوق على أرقام فيرمينو ومحرز وماكسيمين المنضمون للأهلي صيف العام الحالي.
وكان النجم البرازيلي انضم لـ الهلال صيف 2023 قادمًا من نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي.