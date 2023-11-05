بالصور.. ختام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2023 بالرياض

اختتمت مساء أمس، فعاليات ملتقى الترجمة الذي نظمته هيئه الأدب والنشر والترجمة تحت إشراف وزارة الثقافة بحضور الدكتور هيلة وضيف الشرف السفير الطاجسكاني.

ختام فعاليات ملتقى الترجمة

وكانت أعمال النسخة الثالثة من ملتقى الترجمة الدولي 2023، والذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية، قد انطلقت، تحت شعار “محتوى عابر للثقافات”، بمشاركة خبراء محليين وعالميين، لتسلّط الضوء على التواصل الحضاري العالمي من خلال تبادل المحتوى الثقافي، وإبراز أهمية مهنة الترجمة، ودورها البنّاء في ربط الثقافات والحضارات، وذلك بمقر جامعة الملك سعود – مبنى قاعة الاحتفالات والمعارض (طالبات).

تواصل ثقافي وحضاري

وتناول الملتقى في موضوعاته صناعة الترجمة في ظل التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب، من خلال تبادل المحتوى الثقافي، وإبراز أهمية مهنة الترجمة، ودورها البنّاء في ربط الحضارات الثقافات من خلال 10 جلسات حوارية، و10 ورش عمل، إضافة إلى فعاليّات مصاحبة مثل “تحدث مع الخبراء” و”محطات ترجمية”، ومعرض مصاحب يضم عدداً من الجهات المحلية والعالمية المهتمة بقطاع الترجمة.