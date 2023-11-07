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مقابل إطلاق حماس 15 أسيرًا

بايدن طلب من نتنياهو الموافقة على هدنة لمدة ثلاثة أيام في غزة

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ مساءً
بايدن طلب من نتنياهو الموافقة على هدنة لمدة ثلاثة أيام في غزة
المواطن - فريق التحرير

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كشف مصدر أمريكي مسؤول، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مكالمه هاتفية على الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في غزة، للسماح بإحراز تقدم في إطلاق سراح بعض الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس.

الهدنة مقابل الأسرى

وبحسب ما نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين كبار فإن الاقتراح المطروح، يتضمن إطلاق حماس سراح 10- 15 أسيرًا، وتستغل الأيام الثلاثة من الهدنة للتحقق من هوية جميع الأسرى الذين بين يديها وفي أيدي الأطراف الأخرى في قطاع غزة، وإعادة القائمة من أسمائهم.

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وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن حماس تحتجز حوالي 180 أسيرًا، بينما تحتجز حركة الجهاد الإسلامي حوالي 40 أسيرًا، و20 آخرين لدى حركات أخرى، خاصة في جنوب قطاع غزة.

مفاوضات صعبة ومعقدة

وتحاول إدارة بايدن العمل على إطلاق سراح الأسرى، وقال مسؤول أمريكي كبير في مؤتمر صحفي، الجمعة الماضية: إن المفاوضات صعبة ومعقدة للغاية؛ لأنه يديرها بشكل غير مباشر.

من جهته، فال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء: إن الجيش الإسرائيلي يطوق مدينة غزة ويجري عمليات داخلها بينما يواصل هجومه المستمر منذ شهر ضد حماس.

الشهر الثاني من حرب غزة

وفي بداية الشهر الثاني من التصعيد، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه “فتح شارع صلاح الدين ليكون ممرًا إنسانيًّا لعبور المدنيين” في شمال قطاع غزة ومدينة غزة نحو الجنوب.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “يا سكان غزة، انضموا إلى الكثيرين الذين يتوجهون إلى جنوب وادي غزة في هذه الساعة! أود أن أعلمكم أنه على الرغم من أن حماس تواصل المساس بالجهود الإنسانية الجارية لمصلحتكم وتستخدمكم كدروع بشرية، إلا أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح مرة أخرى اليوم بالمرور على طريق صلاح الدين بين الساعة العاشرة 10:00 صباحًا والثانية 14:00 بعد الظهر”.

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