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دعوة أممية لوضع حد للعنف الصارم والمعاناة

بايدن في أول تصريح من نوعه: أيام نتنياهو معدودة

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ صباحاً
بايدن في أول تصريح من نوعه: أيام نتنياهو معدودة
المواطن - فريق التحرير

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في أول تصريح من نوعه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أيام رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو باتت معدودة.

أول تصريح من نوعه

وقال بايدن متحدثاً لكبار مساعديه في معرض تعليقه على تطورات الوضع في غزة: “يبدو أن أيام نتنياهو باتت معدودة”.

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وأوضحت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع كبار مساعديه احتمال أن تكون أيام نتنياهو السياسية معدودة.

ونقلت “بوليتيكو” عن مسؤول أميركي بأن “توقعات الإدارة الأميركية ترجح بقاء نتنياهو في منصبه أشهرا أو أسابيع.

يأتي هذا بعد اعتراف رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأن قواته تكبدت خسائر مؤلمة في قطاع غزة منذ أمس الأول.

القانون الدولي الإنساني

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن الفزع إزاء التصعيد الإسرائيلي لعدوانه على قطاع غزة، بما في ذلك استشهاد فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، في الغارات الجوية للاحتلال على المناطق السكنية المكتظة في مخيم جباليا، والهجمات التي وقعت أخيراً.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي مساء الأربعاء، أن الأمين العام يؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز بين الأهداف والتناسب في العمليات واتخاذ الحذر والإجراءات الاحترازية.

وأفاد دوجاريك أن الأمين العام يواصل دعوته إلى وضع حدٍّ للعنف الصارم والمعاناة، وإدخال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة بالحجم اللازم لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان الفلسطينيين.

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