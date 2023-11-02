بايدن في أول تصريح من نوعه: أيام نتنياهو معدودة عواصف شديدة وأمطار غزيرة تسقط الأعمدة في هدى الشام أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 9 مناطق الذكاء الاصطناعي يشخص السرطان بدقة ويتفوق على الأطباء ابتهال ودعاء لرب العباد مع أمطار الخير بالحرم المكي فتاة تنهي حياتها بطريقة مأساوية بسبب الذكاء الاصطناعي باسم يوسف يتصدر مواقع التواصل بلقائه الثاني مع بيرس مورغان أوميجا-3 وسيلة فعالة للوقاية من مرض خطير سحب رعدية ممطرة بغزارة تشمل القصيم والرياض خلال ساعات لقطات ساحرة لمسيرة جمال تحت زخات البرد والمطر
في أول تصريح من نوعه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أيام رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو باتت معدودة.
وقال بايدن متحدثاً لكبار مساعديه في معرض تعليقه على تطورات الوضع في غزة: “يبدو أن أيام نتنياهو باتت معدودة”.
وأوضحت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع كبار مساعديه احتمال أن تكون أيام نتنياهو السياسية معدودة.
ونقلت “بوليتيكو” عن مسؤول أميركي بأن “توقعات الإدارة الأميركية ترجح بقاء نتنياهو في منصبه أشهرا أو أسابيع.
يأتي هذا بعد اعتراف رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأن قواته تكبدت خسائر مؤلمة في قطاع غزة منذ أمس الأول.
من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن الفزع إزاء التصعيد الإسرائيلي لعدوانه على قطاع غزة، بما في ذلك استشهاد فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، في الغارات الجوية للاحتلال على المناطق السكنية المكتظة في مخيم جباليا، والهجمات التي وقعت أخيراً.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي مساء الأربعاء، أن الأمين العام يؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز بين الأهداف والتناسب في العمليات واتخاذ الحذر والإجراءات الاحترازية.
وأفاد دوجاريك أن الأمين العام يواصل دعوته إلى وضع حدٍّ للعنف الصارم والمعاناة، وإدخال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة بالحجم اللازم لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان الفلسطينيين.