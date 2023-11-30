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عملية عسكرية ستفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع

بايدن وجه تحذيرًا شديد اللهجة لنتنياهو بشأن جنوب غزة

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ صباحاً
بايدن وجه تحذيرًا شديد اللهجة لنتنياهو بشأن جنوب غزة
المواطن - فريق التحرير

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كشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس جو بايدن عبّر في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في جنوب قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الحالية.

اتصال هاتفي بين نتنياهو وبايدن

وقال المسؤولون: إن بايدن أبلغ نتنياهو في الاتصال الذي جرى، أمس الأربعاء، أن الطريقة التي عملت بها إسرائيل في شمال غزة لا يمكن تكرارها في الجنوب؛ نظرًا لتكدس قرابة مليوني فلسطيني هناك، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى سقوط أعداد أكبر بكثير من القتلى والجرحى المدنيين ويفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، بحسب موقع “أكسيوس”.

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كما ذكر الموقع نقلًا عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي أن نتنياهو أبلغ بايدن بأن تنفيذ عملية عسكرية في جنوب غزة ضروري لتحقيق هدف إسرائيل المتمثل في تدمير حماس، وأن الإسرائيليين لن يقبلوا بوقف العملية العسكرية الآن.

نتنياهو يوافق

وقال بايدن لرئيس الوزراء: إنه يريد إجراء المزيد من المناقشات مع إسرائيل حول خطط الجيش في جنوب غزة قبل أي عملية محتملة، وهو ما وافق عليه نتنياهو، بحسب الموقع الإخباري الأمريكي.

وذكر مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أجريا محادثتين مماثلتين في الأيام القليلة الماضية.

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