بايدن يبدي إعجابه بسيارة الرئيس الصيني.. رمز للقوة والهيبة

تداولت وسائل الإعلام الأمريكية والصينية أبرز اللقطات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقائهما في ولاية سان فرانسيسكو على هامش قمة أبيك.

وتصدر الرئيس الصيني مواقع التواصل الاجتماعي بخاصة “إكس”، بعد تداول مقاطع فيديو له مع بايدن، حيث بدا الرئيسان في حالة ود بعد قطيعة لمدة عام من اللقاءات بين الزعيمين.



وانتشر مقطع فيديو يبدي فيه بايدن إعجابه بسيارة نظيره الصينية محلية الصنع، وقال بايدن في الفيديو: “إنها سيارة جميلة”.

After the meeting between the heads of state of China and the U.S. on Wednesday, U.S. President Biden escorted Chinese President Xi to the car, and they bid farewell to each other. pic.twitter.com/eyVKGxtkn9

