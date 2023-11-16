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أهم اللقطات المتداولة للقاء شي وبايدن

بايدن يبدي إعجابه بسيارة الرئيس الصيني.. رمز للقوة والهيبة

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٠ مساءً
بايدن يبدي إعجابه بسيارة الرئيس الصيني.. رمز للقوة والهيبة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تداولت وسائل الإعلام الأمريكية والصينية أبرز اللقطات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقائهما في ولاية سان فرانسيسكو على هامش قمة أبيك.

لقاء بايدن مع الرئيس الصيني

وتصدر الرئيس الصيني مواقع التواصل الاجتماعي بخاصة “إكس”، بعد تداول مقاطع فيديو له مع بايدن، حيث بدا الرئيسان في حالة ود بعد قطيعة لمدة عام من اللقاءات بين الزعيمين.

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وانتشر مقطع فيديو يبدي فيه بايدن إعجابه بسيارة نظيره الصينية محلية الصنع، وقال بايدن في الفيديو: “إنها سيارة جميلة”.

سيارة الرئيس الصيني

وأبدى جو بايدن إعجابه بسيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ “محلية الصنع” عقب اجتماعهما في قمة كاليفورنيا.

وخلال زيارة الرئيس الصيني للولايات المتحدة أبدى الرئيس الأمريكي بايدن إعجابه الشديد بمركبة هونشي (红 旗) الصينية المتخصصة في صنع السيارات الفارهة، وقال “إن سيارتك مثل سيارتي الكاديلاك الموجودة هناك حيث نُطلق عليها اسم الوحش”.
https://twitter.com/zhang_heqing/status/1725015234987925710

رمز للسلطة والهيمنة الصينية

وتعد سيارة “هونشي” (红旗) هي علامة تجارية صينية للسيارات الفاخرة والرئاسية. وتعتبر “هونشي” العلامة التجارية الرئيسية لشركة أوتوموبيل للمدينة الكبيرة الصينية (FAW)، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في الصين.

تأسست علامة “هونشي” في عام 1958 وكانت تعتبر رمزًا للسلطة والهيمنة الاقتصادية للصين. في البداية، كانت تنتج سيارات رئاسية فاخرة للحكومة والمسؤولين الكبار. ومع مرور الوقت، توسعت “هونشي” لتشمل مجموعة متنوعة من الطرازات، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي والسيدان الفاخرة والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

أهم مميزات سيارة الرئيس الصيني هونشي

تتميز سيارات “هونشي” بالتصميم الأنيق والفخامة والتكنولوجيا المتقدمة. وتهدف الشركة إلى تطوير سيارات عالية الجودة ومنافسة على المستوى العالمي، وتوفير تجربة قيادة مريحة ومتميزة للعملاء.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، شهدت “هونشي” نموًّا في مبيعاتها وتوسعًا في الأسواق الدولية. وقد تم تقديم طرازات جديدة ومبتكرة تعكس رؤية الشركة للتطور والابتكار في صناعة السيارات.

 

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