بايدن يبدي إعجابه بسيارة الرئيس الصيني.. رمز للقوة والهيبة

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تداولت وسائل الإعلام الأمريكية والصينية أبرز اللقطات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقائهما في ولاية سان فرانسيسكو على هامش قمة أبيك.
وتصدر الرئيس الصيني مواقع التواصل الاجتماعي بخاصة “إكس”، بعد تداول مقاطع فيديو له مع بايدن، حيث بدا الرئيسان في حالة ود بعد قطيعة لمدة عام من اللقاءات بين الزعيمين.
وانتشر مقطع فيديو يبدي فيه بايدن إعجابه بسيارة نظيره الصينية محلية الصنع، وقال بايدن في الفيديو: “إنها سيارة جميلة”.
After the meeting between the heads of state of China and the U.S. on Wednesday, U.S. President Biden escorted Chinese President Xi to the car, and they bid farewell to each other. pic.twitter.com/eyVKGxtkn9
— China News 中国新闻网 (@Echinanews) November 16, 2023
وأبدى جو بايدن إعجابه بسيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ “محلية الصنع” عقب اجتماعهما في قمة كاليفورنيا.
وتعد سيارة “هونشي” (红旗) هي علامة تجارية صينية للسيارات الفاخرة والرئاسية. وتعتبر “هونشي” العلامة التجارية الرئيسية لشركة أوتوموبيل للمدينة الكبيرة الصينية (FAW)، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في الصين.
تأسست علامة “هونشي” في عام 1958 وكانت تعتبر رمزًا للسلطة والهيمنة الاقتصادية للصين. في البداية، كانت تنتج سيارات رئاسية فاخرة للحكومة والمسؤولين الكبار. ومع مرور الوقت، توسعت “هونشي” لتشمل مجموعة متنوعة من الطرازات، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي والسيدان الفاخرة والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.
تتميز سيارات “هونشي” بالتصميم الأنيق والفخامة والتكنولوجيا المتقدمة. وتهدف الشركة إلى تطوير سيارات عالية الجودة ومنافسة على المستوى العالمي، وتوفير تجربة قيادة مريحة ومتميزة للعملاء.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، شهدت “هونشي” نموًّا في مبيعاتها وتوسعًا في الأسواق الدولية. وقد تم تقديم طرازات جديدة ومبتكرة تعكس رؤية الشركة للتطور والابتكار في صناعة السيارات.