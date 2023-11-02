بايدن يواجه انتقادات خلال حملته الانتخابية بسبب غزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعمه لهدنة إنسانية في غزة من أجل محاولة تأمين إطلاق سراح المزيد من السجناء، ويأتي ذلك بعد حملة هجوم تعرض لها أثناء حملته الانتخابية الرئاسية 2024.

امرأة تقاطع بايدن خلال حملته الانتخابية

وقال الرئيس جو بايدن للمرة الأولى إنه يدعم هدنة إنسانية للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة من أجل محاولة تأمين إطلاق سراح المزيد من السجناء. وأثناء ظهوره في حفل لجمع التبرعات الانتخابية في مينيابوليس، تعرض الرئيس لهجوم حادث من امرأة كشفت أنها حاخام.

وقاطعت الحاخام بايدن ، أثناء كلمته، قائلة: “باعتباري حاخامًا، أريدك أن تدعو إلى وقف إطلاق النار الآن”. وعرفت المحتجة نفسها فيما بعد بأنها تدعى جيسيكا روزنبرغ وأنها عضو في جماعة “الصوت اليهودي من أجل السلام” وهي جماعة ناشطة. وذكرت الشبكة أن المشاركين حاولوا إسكاتها لكن بايدن وجه حديثه إليها قائلا “أعتقد أننا بحاجة إلى هدنة”.

بايدن يؤكد أهمية الهدنة الإنسانية

ورد بايدن: “أعتقد أننا بحاجة إلى توقف الحملة العسكرية، لأن الهدنة تعني إعطاء الوقت لإخراج الأسرى”، بحسب “ديلي تليجراف”.

وأضاف بايدن: “أنا الرجل الذي أقنع نتنياهو بالدعوة إلى وقف إطلاق النار لإطلاق سراح السجناء. أنا الرجل الذي تحدث مع السيسي لإقناعه بفتح معبر رفح”.

أمر معقد

وفي الأيام والأسابيع التي تلت هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس وأدى إلى مقتل 1400 إسرائيلي واحتجاز ما يصل إلى 250 رهينة، كان بايدن ثابتًا في دعمه لإسرائيل. وقال إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وقال إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال بايدن: “هذا أمر معقد للغاية بالنسبة للإسرائيليين”. “الأمر معقد للغاية بالنسبة للعالم الإسلامي أيضًا. لقد أيدت حل الدولتين، لقد قمت بذلك منذ البداية”.