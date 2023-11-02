تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن محاولات لتخفيف عقوبة إيقاف بوغبا مكة المكرمة أعلى معدل هطول أمطار أمس بـ61.4 ملليمترًا يايسله يسعى لمصالحة الجمهور ضد الرياض ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار سابك تسجل خسائر بقيمة 2.8 مليار ريال بايدن يواجه انتقادات خلال حملته الانتخابية بسبب غزة نجوم الاتفاق يحفزون الجماهير لحضور المباراة الأولى بالملعب الجديد إنريكي يكشف ما يحتاجه مبابي لحصد الكرة الذهبية تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد على الرياض
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعمه لهدنة إنسانية في غزة من أجل محاولة تأمين إطلاق سراح المزيد من السجناء، ويأتي ذلك بعد حملة هجوم تعرض لها أثناء حملته الانتخابية الرئاسية 2024.
وقال الرئيس جو بايدن للمرة الأولى إنه يدعم هدنة إنسانية للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة من أجل محاولة تأمين إطلاق سراح المزيد من السجناء. وأثناء ظهوره في حفل لجمع التبرعات الانتخابية في مينيابوليس، تعرض الرئيس لهجوم حادث من امرأة كشفت أنها حاخام.
وقاطعت الحاخام بايدن ، أثناء كلمته، قائلة: “باعتباري حاخامًا، أريدك أن تدعو إلى وقف إطلاق النار الآن”. وعرفت المحتجة نفسها فيما بعد بأنها تدعى جيسيكا روزنبرغ وأنها عضو في جماعة “الصوت اليهودي من أجل السلام” وهي جماعة ناشطة. وذكرت الشبكة أن المشاركين حاولوا إسكاتها لكن بايدن وجه حديثه إليها قائلا “أعتقد أننا بحاجة إلى هدنة”.
ورد بايدن: “أعتقد أننا بحاجة إلى توقف الحملة العسكرية، لأن الهدنة تعني إعطاء الوقت لإخراج الأسرى”، بحسب “ديلي تليجراف”.
وأضاف بايدن: “أنا الرجل الذي أقنع نتنياهو بالدعوة إلى وقف إطلاق النار لإطلاق سراح السجناء. أنا الرجل الذي تحدث مع السيسي لإقناعه بفتح معبر رفح”.
وفي الأيام والأسابيع التي تلت هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس وأدى إلى مقتل 1400 إسرائيلي واحتجاز ما يصل إلى 250 رهينة، كان بايدن ثابتًا في دعمه لإسرائيل. وقال إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وقال إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال بايدن: “هذا أمر معقد للغاية بالنسبة للإسرائيليين”. “الأمر معقد للغاية بالنسبة للعالم الإسلامي أيضًا. لقد أيدت حل الدولتين، لقد قمت بذلك منذ البداية”.
وقال بايدن متحدثاً لكبار مساعديه في معرض تعليقه على تطورات الوضع في غزة: “يبدو أن أيام نتنياهو باتت معدودة”.
وأوضحت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع كبار مساعديه احتمال أن تكون أيام نتنياهو السياسية معدودة.
ونقلت “بوليتيكو” عن مسؤول أميركي بأن “توقعات الإدارة الأميركية ترجح بقاء نتنياهو في منصبه أشهرا أو أسابيع.