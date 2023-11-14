وقال بايدن، للصحفيين في المكتب البيضاوي، حين سُئل عما إذا كان أعرب عن قلقه لإسرائيل بالنسبة إلى هذه القضية: “ينبغي حماية المستشفى”، مضيفًا أنه على تواصل مع الإسرائيليين حول هذا الموضوع وبشأن أزمة غزة.

وأوضح أن اتفاقًا للإفراج عن الأسرى لا يزال قيد التفاوض بمساعدة قطر، وفقًا لوكالة “فرانس برس”. وأضاف أنه يأمل في عدم اتخاذ أي إجراءات لاقتحام مستشفى الشفاء.

أزمة مستشفى الشفاء

ويعاني مستشفى الشفاء الأكبر في قطاع غزة من انقطاع الماء والكهرباء منذ أيام، ويأمل العالقون فيه مغادرته لكن القتال يحتدم في محيطه.

وتواجه مستشفيات أخرى الوضع نفسه بينما يقول الجيش الإسرائيلي: إن المستشفيات تضم بنى تحتية إستراتيجية لحماس التي يتهمها باستخدام الغزيين “دروعا بشرية” رغم نفيها.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة الوفيات في مستشفى الشفاء بسبب انقطاع التيار الكهربائي منذ السبت إلى 34 بينهم 27 مريضًا في العناية المكثفة و7 من الأطفال الخدج.