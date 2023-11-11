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ضمن منافسات الجولة الـ11

بايرن ميونخ يرتقي لـ صدارة الدوري الألماني برباعية في هايدنهايم

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٦ مساءً
بايرن ميونخ يرتقي لـ صدارة الدوري الألماني برباعية في هايدنهايم
المواطن - فريق التحرير

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ارتقى الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ إلى صدارة الدوري الألماني، وذلك بعد فوزه اليوم على فريق هايدنهايم برباعية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من عمر المسابقة.

بايرن ميونخ ضد هايدنهايم

وسجل النجم الإنجليزي هاري كين هدفين للبايرن في الشوط الأول في الدقيقتين الـ14 والـ44.

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وفي الشوط الثاني تعادل فريق هايدنهايم محرزًا هدفين عبر كل من تيم كلينيست ويان بيست في الدقيقتين الـ 67 والـ70.

وواصل البايرن ضغطه ليسجل الهدفين الثالث والرابع عبر كل من رافائيل جوريرو وإريك تشوبو موتينج في الدقيقتين الـ 73 والـ86.

وبعد الفوز اليوم، أصبح رصيد بايرن ميونخ 29 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد فريق هايدنهايم عند 10 نقاط في المركز الـ13.

هاري كين - بايرن ميونخ

نتائج مباريات الجولة الـ11

وكانت مباريات الجولة الـ11 من الدوري الألماني انطلقت بداية من أمس الجمعة، بفوز بوروسيا مونشنجلادباخ على فولفسبورج برباعية دون رد.

وفي مباريات اليوم، فاز البايرن على هايدنهايم برباعية مقابل هدفين، وفاز شتوتجارت على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-1، وتعادل أوجسبورج مع هوفنهايم بهدف لكل فريق، بينما خيم التعادل السلبي على مباراة دارمشتات ضد ماينز.

وتُختتم مباريات اليوم في الجولة الـ11 بلقاء بوخوم ضد كولن.

وفي الغد، سيلعب كل من ” باير ليفركوزن ضد يونيون برلين” و ” فيردر بريمن ضد آينتراخت فرانكفورت” و ” لايبزيج ضد فرايبورج” في ختام مباريات الجولة الـ11 من الدوري الألماني.

هاري كين - بايرن ميونخ

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