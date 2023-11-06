بحضور مشعل بن محمد.. الزميل المبارك يحتفل بزفاف كريمته في الرياض

بحضور الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، احتفل الزميل أحمد بن إبراهيم المبارك، مدير العلاقات بـ”سبق”، بزفاف كريمته “بشرى” إلى الشاب خالد بن عبدالرحمن الدهاس، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بالعاصمة الرياض.

حضر الحفل عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي الدكتور ضياء الدين بامخرمة، وعدد من رجال الأعمال، وشيوخ القبائل، ووجهاء المجتمع، وحشد غفير من الأهل والأصدقاء والشخصيات العامة والزملاء في الوسط الإعلامي.

وتلقى الزميل أحمد المبارك والعروسان التهاني والتبريكات، متمنين لهما السعادة والحياة الرغيدة.