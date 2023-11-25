بحلة جديدة.. الحدث تنطلق من أحدث الاستوديوهات في الرياض

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بحلة جديدة تنطلق قناة الحدث، اليوم السبت، من أحدث الاستوديوهات في العاصمة الرياض لتواكب التغطيات الموسعة بأحدث التقنيات الإعلامية والتكنولوجيا الحديثة في مجال الإعلام.
ويأتي انطلاق الحدث من الرياض، لتعكس نجاح وريادة السعودية في شتى المجالات، وخاصة المجال الإعلامي.
وتفاعل الإعلاميون، عبر وسم: الحدث في الرياض ، حيث علقت الإعلامية أحلام اليعقوب بقولها: “قناة الحدث تتوسع وتطلق بثها اليوم من العاصمة الرياض .. أشهر طويلة من التعب والعمل الدؤوب لتخرج لكم كما عهدتموها صوتا وصورة لأحداث العالم بكامل الجودة والاحترافية .. أهلا وسهلا بكل الزملاء بين أهلهم وأحبابهم نورتو الرياض”.
بحلة جديدة تواكب التغطيات الموسعة.. #الحدث تنطلق من أحدث الاستوديوهات في #الرياض #الحدث_في_الرياض pic.twitter.com/Bp2oOmCnVb
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 25, 2023
وقال الإعلامي والمذيع Mohammad Alqannas: “اليوم انطلاقة الحدث في الرياض، لتواصل العمل بموضوعية ومهنية كما هي عادتها، لذلك توسعت لتبث من الرياض.. حيث يصنع الحدث”.
وعلقت الإعلامية ريم بوقمرة بقولها: “كل النجاح لزملائي الأعزاء.. الحدث في الرياض موفقين بإذن الله”.
استوديوهات جديدة وتغطية أوسع..#الحدث_في_الرياض pic.twitter.com/wazCJD0PoS
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 25, 2023