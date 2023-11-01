بدء إيداع معاشات الضمان الاجتماعي شاملة زيادة الـ 20% بيرس مورغان: قصف إسرائيل المتعمد لأكبر مخيم للاجئين أمر شائن لقطات الأقمار الصناعية تكشف تقدم القوات الإسرائيلية نحو مخيم جباليا في جوائز الاتحاد الآسيوي .. سالم الدوسري سادس سعودي يُتوج بالأفضل في آسيا بيع 3 صقور بـ 266 ألف ريال في الليلة الـ20 لمزاد الصقور السعودية أول بلد تنظم كأس العالم بمفردها وبمشاركة 48 منتخبًا إسرائيل قصفت مخيم جباليا ومحيطه بمتفجرات تعادل مرة ونصف قنبلة هيروشيما المتأهلون لربع نهائي كأس الملك 4 اشتراطات لطلب تركيب عداد كهرباء جديد ياسر المسحل: الاتحاد السعودي سيُلبي جميع متطلبات الفيفا لنيل حق الاستضافة
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين، شاملة رفع الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل.
وكانت منصة الضمان الاجتماعي والتمكين أعلنت ارتفاع الحد الأقصى للمعاش الذي تحصل عليه الأسرة الواحدة إلى 5000 ريال شهريًّا بعد زيادة الحد الأدنى الأساسي بنسبة 20%.
ووفقًا للتعديلات الجديدة فإن الحد الأدنى الأساسي لرب الأسرة سيرتفع إلى 1320 ريالًا شهريًّا بدلًا من 1100، فيما سيرتفع المخصص الشهري للتابع من 550 إلى 660 ريالًا، وبحد أقصى 5000 ريال للأسرة. ولا يحتاج مستفيدو الضمان إلى إجراء أية معاملات على المنصة الإلكترونية حيث ستنعكس الزيادة تلقائيًّا.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه، بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان بنسبة 20%.
وفي وقت سابق أشار متحدث الموارد البشرية إلى أن تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من الدفعة 23 استحقاق شهر نوفمبر المقبل والتي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف من بينها: