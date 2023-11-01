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الحد الأدنى الأساسي لرب الأسرة سيرتفع إلى 1320 ريالًا

بدء إيداع معاشات الضمان الاجتماعي شاملة زيادة الـ 20%

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ صباحاً
بدء إيداع معاشات الضمان الاجتماعي شاملة زيادة الـ 20%
المواطن - فريق التحرير

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بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين، شاملة رفع الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل.

حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد

وكانت منصة الضمان الاجتماعي والتمكين أعلنت ارتفاع الحد الأقصى للمعاش الذي تحصل عليه الأسرة الواحدة إلى 5000 ريال شهريًّا بعد زيادة الحد الأدنى الأساسي بنسبة 20%.

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ووفقًا للتعديلات الجديدة فإن الحد الأدنى الأساسي لرب الأسرة سيرتفع إلى 1320 ريالًا شهريًّا بدلًا من 1100، فيما سيرتفع المخصص الشهري للتابع من 550 إلى 660 ريالًا، وبحد أقصى 5000 ريال للأسرة. ولا يحتاج مستفيدو الضمان إلى إجراء أية معاملات على المنصة الإلكترونية حيث ستنعكس الزيادة تلقائيًّا.

زيادة الضمان الاجتماعي

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجه، بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان بنسبة 20%.

أهداف الزيادة

وفي وقت سابق أشار متحدث الموارد البشرية إلى أن تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ من الدفعة 23 استحقاق شهر نوفمبر المقبل والتي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف من بينها:

  • المساهمة في إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجًا في المجتمع.
  • ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الحاجات الأساسية للمواطنين.
  • تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.
  • تمكين المستفيدين من الوصول إلى الاستقلال المالي من خلال التمكين.

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