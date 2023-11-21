بدء استقبال طلبات الشركات للحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن البدء في استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج.

وقالت الحج والعمرة في بيان لها عبر منصة إكس، مساء الاثنين: إن هذا يأتي بهدف تعزيز التنافسية وتوسيع نطاق الخدمات المُقدّمة لضيوف الرحمن.

رابط التقديم

ولفتت إلى أنه يتم بدء استقبل طلبات الشركات بداية من الاثنين 20 نوفمبر وحتى الثلاثاء 5 ديسمبر المقبل، ويمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات والتقدم بالطلب من خلال الرابط التالي: هنا.