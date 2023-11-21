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لتعزيز التنافسية وتوسيع الخدمات المُقدّمة لضيوف الرحمن

بدء استقبال طلبات الشركات للحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
بدء استقبال طلبات الشركات للحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الحج والعمرة عن البدء في استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج.

وقالت الحج والعمرة في بيان لها عبر منصة إكس، مساء الاثنين: إن هذا يأتي بهدف تعزيز التنافسية وتوسيع نطاق الخدمات المُقدّمة لضيوف الرحمن.

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رابط التقديم

ولفتت إلى أنه يتم بدء استقبل طلبات الشركات بداية من الاثنين 20 نوفمبر وحتى الثلاثاء 5 ديسمبر المقبل، ويمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات والتقدم بالطلب من خلال الرابط التالي: هنا.

 

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