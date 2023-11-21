بدء استقبال طلبات الشركات للحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج اللذيذ: عائلة رياض محرز وبنزيما ساهمت في قدومهما للسعودية المسجد النبوي يستقبل أكثر من 5 ملايين مصلٍٍّ وزائر خلال أسبوع سعد اللذيذ: نعمل على تطوير عرض دوري روشن ونتحدث مع الناقل باستمرار اللذيذ: كريستيانو رونالدو لم يظهر في مفاوضات النصر إلا لحظة التوقيع فلتر البطيخ يجمع آلاف الدولارات لدعم أهالي غزة.. رمز للتضامن مع فلسطين خطوات حل مشكلة عدم ظهور الوثائق في توكلنا المنتخب السعودي يواجه الأردن لأول مرة بتصفيات كأس العالم بيض نعام في الربع الخالي! لحظة إلقاء نائب المعارضة قنبلة دخان داخل قاعة البرلمان في ألبانيا
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن البدء في استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج.
وقالت الحج والعمرة في بيان لها عبر منصة إكس، مساء الاثنين: إن هذا يأتي بهدف تعزيز التنافسية وتوسيع نطاق الخدمات المُقدّمة لضيوف الرحمن.
ولفتت إلى أنه يتم بدء استقبل طلبات الشركات بداية من الاثنين 20 نوفمبر وحتى الثلاثاء 5 ديسمبر المقبل، ويمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات والتقدم بالطلب من خلال الرابط التالي: هنا.