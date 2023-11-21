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من محسنات الخرسانة نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي SNF

بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد بعض واردات السعودية من روسيا والصين

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ صباحاً
بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد بعض واردات السعودية من روسيا والصين
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج محسنات الخرسانة نفثالين الفورمالدهايد الكبريتي (SNF)، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، وروسيا الاتحادية.

مكافحة الإغراق

ويأتي هذا القرار وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022م، الذي نص في المادة الرابعة على أن “تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية”.

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حماية الصناعة المحلية

ويهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المُغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول التحقيق، يمكن زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبر الرابط والدخول على صفحة تفاصيل التحقيقات والمراجعات الجارية لدى الهيئة.

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