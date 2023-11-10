بدء توافد وفود الدول الإسلامية المشاركة في القمة الإسلامية الاستثنائية

بدأ توافد وفود الدول الإسلامية إلى الرياض للمشاركة في القمة الإسلامية الاستثنائية التي تنطلق الأحد.

قمة إسلامية استثنائية

وتعقد منظمة التعاون الإسلامي قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة المملكة، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، وذلك يوم الأحد المقبل 12 نوفمبر في الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

بدء وصول الوفود

ووصل إلى الرياض، اليوم، ممثل رئيس جمهورية المالديف، وزير الخارجية عبدالله شاهد، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة الإسلامية، حيث كان في استقبال في مطار الملك خالد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك بن عبدالله العجالين، وسفير جمهورية المالديف لدى المملكة محمد خليل، ومندوب عن المراسم الملكية.

كما وصل إلى الرياض، مساء اليوم، الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة الإسلامية الاستثنائية، وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.