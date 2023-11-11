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بدء جلسة العمل المغلقة لـ القمة العربية الإسلامية في الرياض

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
بدء جلسة العمل المغلقة لـ القمة العربية الإسلامية في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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بدأت قبل قليل جلسة العمل المغلقة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

وطلب رئيس الجلسة من ممثلي المؤسسات الإعلامية والصحفيين مغادرة الجلسة المغلقة.

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وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، رأس وافتتح أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض اليوم.

وأكد ولي العهد رفض المملكة القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، كما أكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته.

وجدد الأمير محمد بن سلمان الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها، كما أكد الدعوة للإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء.

 

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