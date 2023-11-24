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بدء سريان الهدنة في غزة

الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ صباحاً
بدء سريان الهدنة في غزة
المواطن - فريق التحرير

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بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الهدنة في غزة التي تم الإعلان عنها بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس والتي تستمر لمدة 4 أيام يتم فيها تعليق عمليات القتال والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

تفاصيل الهدنة في غزة

ودخلت الهدنة حيّز التنفيذ في تمام الخامسة بالتوقيت الدولي صباح اليوم الجمعة، على أن يتم تسليم دفعة أولى من الأسرى المدنيين من قطاع غزة في تمام الرابعة مساء الثانية ظهرًا بالتوقيت الدولي.

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في حين سيكون عدد المفرج عنهم 13 هم من النساء والأطفال، كما سيضم عددًا من المدنيين المُفرج عنهم، ليصل الإجمالي إلى 50 على مدى 4 أيام.

كما خرجت عدة سيارات إسعاف تحمل الجرحى إلى مصر فيما دخلت الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى غزة من معبر رفح.

ترحيب دولي

ورحبت السعودية والعديد من دول العالم بالهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها بجهود قطرية مصرية أمريكية مشتركة، وجددت المملكة الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم، وتحرير المحتجزين والأسرى.

وتعد هذه الهدنة الأولى من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

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