بداية اختبارات مواد التعليم المدمج في المرحلة الثانوية اليوم

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بدأت اليوم اختبارات مواد التعليم المدمج في المرحلة الثانوية للصفين الثاني والثالث الثانوي وفق التقويم الدراسي فيما يقترب الفصل الدراسي الأول من نهايته.
ومن المقرر عقد الاختبارات الشفهية والعملية يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٤٤٥/٤/٢٣هـ على أن تكون بداية الاختبارات النهائية يوم الأحد ١٤٤٥/٤/٢٨هـ، فيما ستبدأ إجازة نهاية الفصل الأول بنهاية دوام يوم الخميس 144/5/2هـ بحسب التقويم الدراسي.
وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني يوم 12/05/1445 هـ الموافق 26/11/2023 م، وسيشهد الفصل الدراسي الثاني أول إجازة أسبوع مطولة يوم 04/06/1445 هـ الموافق 17/12/2023 على أن تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22/06/1445 هـ الموافق 04/01/2024، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 02/07/1445 الموافق 14/01/2024.