برسالة غامضة .. وليد الفراج يدعو نادي الاتحاد لإقالة نونو سانتو

دعا الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مجلس إدارة نادي الاتحاد لإقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو، وذلك بعد الخسارة اليوم من فريق القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.

وقال الفراج عبر حسابه في منصة “إكس”: “عندما يرتفع الموج تُظهر إمكانيات الربان الماهر، وهناك من يغرق في شرم أبحر، أعرف نوعيتك جيدًا، مدرب مرحلة والعميد يستحق أفضل وأكبر وأذكى”.

جماهير نادي الاتحاد تهاجم السالم

وفي نفس السياق، هاجمت جماهير نادي الاتحاد، عبدالله السالم عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد والرئيس التنفيذي بالنادي، وذلك بعد الخسارة من القوة الجوية العراقي اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وصبت جماهير العميد غضبها على الفريق الكروي الأول بالنادي عبر منصة “إكس” بسبب استمرار مسلسل تراجع النتائج حيث خسر الفريق من الشباب في دوري روشن، ثم خسر اليوم من فريق القوة الجوية.

وانتقدت الجماهير عدم قيام عبدالله السالم بمهمته وهي فرض الاستقرار في الفريق الأول بالإضافة لعدم القدرة على تحديد الصفقات المطلوبة للنادي، حيث طالبت برحيله عن مجلس إدارة النادي حتى يعود الاستقرار للفريق.

وفي مباراة القوة الجوية ضد الاتحاد اليوم، سجل اللاعب علي جاسم الهدف الأول للفريق العراقي في الدقيقة الـ44، وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب مهند كرار الهدف الثاني لفريق القوة الجوية في الدقيقة الـ52.

وبعد المباراة، تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما أصبح رصيد القوة الجوية 7 نقاط في المركز الثاني.