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بعد فوز شاختار على أنتويرب البلجيكي

برشلونة مهدد بتوديع دوري الأبطال

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
برشلونة مهدد بتوديع دوري الأبطال
المواطن - محمد سمعه

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يواجه الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، موقفًا صعبًا في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوز نادي شاختار الأوكراني اليوم الثلاثاء على فريق رويال أنتويرب البلجيكي في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري الأبطال.

موقف برشلونة في دوري الأبطال 

ويواجه البارشا حاليًّا فريق بورتو البرتغالي ضمن منافسات الجولة الخامسة، حيث يحتاج الفريق الإسباني للتعادل ضد بورتو للوصول للنقطة العاشرة، وفي حال خسر البارشا أمام بورتو وفي الجولة القادمة ضد فريق رويال أنتويرب فإن البارشا مهدد بتوديع دوري الأبطال والذهاب للدوري الأوروبي.

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ويحتاج برشلونة للتعادل ضد بورتو والفوز في الجولة السادسة للتأهل على حساب فريق شاختار لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة
لاعبو الفريق – المصدر @FCBarcelona

وكانت مباريات الثلاثاء انتهت بفوز لاتسيو على سيلتيك الإسكتلندي بنتيجة 2- 0، بينما فاز شاختار الأوكراني على رويال أنتويرب البلجيكي بهدف دون رد، بينما تقام حاليًّا مباريات “مانشستر سيتي الإنجليزي ضد لايبزيج الألماني”، “ميلان الإيطالي ضد بوروسيا دورتموند الألماني”، “فينورد الهولندي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني”، “برشلونة الإسباني ضد بورتو البرتغالي”، “باريس سان جيرمان الفرنسي ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي”، “يونج بويز السويسري ضد النجم الأحمر الصربي”.

 

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