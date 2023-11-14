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خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

برشلونة يسعى لرحيل ليفاندوفسكي إلى دوري روشن

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٨ مساءً
برشلونة يسعى لرحيل ليفاندوفسكي إلى دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تدرس إدارة نادي برشلونة، رحيل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.

برشلونة يسعى لبيع ليفاندوفسكي

وأكد برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، أن مسؤولي نادي برشلونة لاحظوا انخفاض مستوى ليفاندوفسكي في الموسم الرياضي الحالي، نظرًا لتقدمه في العمر؛ حيث يبلغ 35 عامًا، بجانب الراتب الضخم الذي يحصل عليه.

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ليفاندوفسكي
اللاعب البولندي – المصدر @FCBarcelona

وأشار البرنامج الإسباني، إلى أن المهاجم البولندي حصل في موسمه الأول مع برشلونة على 10 ملايين يورو، إلا أن راتبه ارتفع هذا الموسم إلى 13 مليونًا، وسيصل إلى 16 في الموسم المقبل.

وتُمني إدارة نادي برشلونة النفس بالحصول على عائد مالي كبير من بيع ليفاندوفسكي، خاصة أنها دفعت 50 مليونًا من أجل شرائه، وتأمل في بيعه بدوري روشن السعودي.

ليفاندوفسكي
اللاعب البولندي – المصدر @FCBarcelona

رفض عرض في الصيف

وأضاف البرنامج: “برشلونة حصل على عرض سعودي لشراء اللاعب مقابل 40 مليون يورو في سبتمبر الماضي، إلا أن الإدارة رفضته لعدم وجود فرصة للتعاقد مع بديل له، خاصة أنه كان أهم لاعب في الفريق خلال الفوز بالليغا”.

وسجل ليفاندوفسكي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة 7 أهداف فقط حتى الآن في الدوري الإسباني هذا الموسم، مقارنة بـ13 هدفًا في نفس الفترة خلال الموسم الرياضي الماضي.

ليفاندوفسكي
اللاعب البولندي – المصدر @FCBarcelona

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