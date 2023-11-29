برشلونة يصعد لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه مساء أمس الثلاثاء على نادي بورتو البرتغالي بنتيجة 2- 1.

برشلونة ضد بورتو

وكان نادي بورتو سجل الهدف الأول عبر اللاعب إدواردو جابرييل في الدقيقة الـ30.

ونجح بعدها اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو في إحراز الهدف الأول للبارشا في الدقيقة الـ32.

وفي الشوط الثاني، سجل البارشا هدفًا ثانيًا عبر البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة الـ57.

وبعد المباراة، أصبح رصيد البارشا 12 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة، ليتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال، بينما تجمد رصيد بورتو عند 9 نقاط في المركز الثاني.