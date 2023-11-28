برشلونة يعلن خضوع جافي لجراحة ناجحة

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أصدر نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا بشأن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، جافي، معلنًا عن خضوعه لعملية جراحية ناجحة.
وذكر نادي برشلونة، في بيان رسمي: “نعلن نجاح العملية الخاصة بجافي لعلاج تمزق الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، بالإضافة لإجراء خياطة للغضروف”.
وأضاف نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي عبر منصة “إكس”: “أجرى الجراحة الطبيب خوان كارليس مونلو تحت إشراف الخدمات الطبية بالنادي الكتالوني”.
ولم يعلن يكشف النادي الكتالوني مدة غياب جافي حتى الآن، إلا أن صحيفة “آس” الإسبانية، أكدت أن اللاعب صاحب الـ19 عامًا، سيغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمدة تتراوح بين 8 إلى 9 أشهر.
وأصيب نجم برشلونة، خلال المشاركة مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم ضد جورجيا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، المقرر إقامتها في ألمانيا.