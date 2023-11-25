مهرجان الوليمة يناقش استدامة الطعام وسبل دعم الأمن الغذائي خبر سار لـ النصر قبل مواجهة الهلال التأمينات ترد على موظفة قطاع خاص مفصولة دون إشعار ضبط كميات من القات والإمفيتامين والحشيش وأقراص ممنوعة ثلاثية تمنح الهلال التقدم ضد الحزم بالشوط الأول لحظة ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا رغم الثلوج أوبك+ يقترب من الاتفاق حول حصص إنتاج النفط لدول إفريقية برشلونة ينجو من الخسارة بالتعادل أمام رايو فاليكانو الشيخ السديس: خطة استراتيجية لتعظيم رسالة المسجد النبوي الوسطية التعادل يحسم مباراة مان سيتي ضد ليفربول
نجا الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة من الخسارة أمام مضيفه رايو فاليكانو بالتعادل معه بنتيجة 1-1 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.
وكان رايو فاليكانو بادر بالتسجيل محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب أوناي لوبيز في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، قاتل البارشا ليحرز هدف التعادل عبر اللاعب فلوريان لوجون لاعب فاليكانو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 83.
وبعد المباراة، أصبح رصيد رايو فاليكانو 19 نقطة في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد البارشا 31 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني.
وكانت مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني انطلقت بداية من أمس الجمعة، بفوز ديبورتيفو ألافيس على غرناطة بثلاثية لهدف.
وضمن مواجهات اليوم في الدوري الإسباني تُقام مباريات ”فالنسيا ضد سيلتا فيجو” و”خيتافي ضد ألميريا” و”أتلتيكو مدريد ضد ريال مايوركا”.
وفي الغد تُلعب مباريات ” فياريال ضد أوساسونا” و ” ريال سوسيداد ضد إشبيلية” و ” قاديش ضد ريال مدريد” و ” ريال بيتيس ضد لاس بالماس”.