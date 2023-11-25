برشلونة ينجو من الخسارة بالتعادل أمام رايو فاليكانو

نجا الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة من الخسارة أمام مضيفه رايو فاليكانو بالتعادل معه بنتيجة 1-1 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

رايو فاليكانو ضد برشلونة

وكان رايو فاليكانو بادر بالتسجيل محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب أوناي لوبيز في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، قاتل البارشا ليحرز هدف التعادل عبر اللاعب فلوريان لوجون لاعب فاليكانو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 83.

وبعد المباراة، أصبح رصيد رايو فاليكانو 19 نقطة في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد البارشا 31 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني.

وكانت مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني انطلقت بداية من أمس الجمعة، بفوز ديبورتيفو ألافيس على غرناطة بثلاثية لهدف.

مباريات اليوم

وضمن مواجهات اليوم في الدوري الإسباني تُقام مباريات ”فالنسيا ضد سيلتا فيجو” و”خيتافي ضد ألميريا” و”أتلتيكو مدريد ضد ريال مايوركا”.

وفي الغد تُلعب مباريات ” فياريال ضد أوساسونا” و ” ريال سوسيداد ضد إشبيلية” و ” قاديش ضد ريال مدريد” و ” ريال بيتيس ضد لاس بالماس”.