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في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني

برشلونة ينجو من الخسارة بالتعادل أمام رايو فاليكانو

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
برشلونة ينجو من الخسارة بالتعادل أمام رايو فاليكانو
المواطن - فريق التحرير

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نجا الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة من الخسارة أمام مضيفه رايو فاليكانو بالتعادل معه بنتيجة 1-1 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

رايو فاليكانو ضد برشلونة 

وكان رايو فاليكانو بادر بالتسجيل محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب أوناي لوبيز في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، قاتل البارشا ليحرز هدف التعادل عبر اللاعب فلوريان لوجون لاعب فاليكانو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 83.

برشلونة ورايو فاليكانو

وبعد المباراة، أصبح رصيد رايو فاليكانو 19 نقطة في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد البارشا 31 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني.

وكانت مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني انطلقت بداية من أمس الجمعة، بفوز ديبورتيفو ألافيس على غرناطة بثلاثية لهدف.

برشلونة ورايو فاليكانو

مباريات اليوم

وضمن مواجهات اليوم في الدوري الإسباني تُقام مباريات ”فالنسيا ضد سيلتا فيجو” و”خيتافي ضد ألميريا” و”أتلتيكو مدريد ضد ريال مايوركا”.

وفي الغد تُلعب مباريات ” فياريال ضد أوساسونا” و ” ريال سوسيداد ضد إشبيلية” و ” قاديش ضد ريال مدريد” و ” ريال بيتيس ضد لاس بالماس”.

برشلونة ورايو فاليكانو - كانسيلو

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