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بسبب صفقات الميركاتو الصيفي

برنامج الاستقطاب يُغضب جماهير الاتحاد والأهلي

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٥ مساءً
برنامج الاستقطاب يُغضب جماهير الاتحاد والأهلي
المواطن - فريق التحرير

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أبدت جماهير الاتحاد والأهلي، استياءها الشديد من برنامج الاستقطاب، بعدما تسبب في ضياع العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

جدل بشأن برنامج الاستقطاب

وأكد رئيس رابطة دوري المحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، سعد اللذيذ، أن صفقات الاتحاد الصيفية من اختيار الإدارة الفنية، وشدد على عدم تفاوض برنامج الاستقطاب مع ساديو ماني، مؤكدًا أن النصر فاوضه وفقًا للميزانية المخصصة له.

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ساديو ماني
ساديو – المصدر @AlNassrFC

ورد رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، خالد العيسى، على تصريحات سعد اللذيذ، وأكد أن ناديه أول من فاوض ماني، وأوضح أنه طلب ضم راموس وليفاندوفيسكي، وثلاثي الوسط كاسيميرو وسافيتش وفيراتي، ولكن لم يجد أي تجاوب.

خالد العيسى
العيسى

كما أوضح رئيس الاتحاد، أنمار الحائلي، أنه طلب بشكل رسمي من خلال برنامج الاستقطاب التعاقد مع محمد صلاح من ليفربول، وبعد نهاية المفاوضات والتوصل لاتفاقات، تم إبلاغ النادي بأن الميزانية بتمويل الصفقة.

وتابع الحائلي في تصريحات تلفزيونية: “طلبنا ضم صلاح ودي بروين وجوندوجان وماركينيوس وسيرجيو راموس، وإذا رأينا تلك الأسماء مع أي نادٍ سعودي آخر سنتظلم”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

الجماهير غاضبة

وتفاعلت جماهير الاتحاد والأهلي مع التصريحات عبر منصة “إكس”، وطالبت بتوضيح رسمي لعدم إتمام الصفقات، وحملت برنامج الاستقطاب مسؤولية، عدم تدعيم فرقهم بلاعبين مميزين في الصيف.

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