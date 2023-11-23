برنامج الاستقطاب يُغضب جماهير الاتحاد والأهلي

أبدت جماهير الاتحاد والأهلي، استياءها الشديد من برنامج الاستقطاب، بعدما تسبب في ضياع العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

جدل بشأن برنامج الاستقطاب

وأكد رئيس رابطة دوري المحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، سعد اللذيذ، أن صفقات الاتحاد الصيفية من اختيار الإدارة الفنية، وشدد على عدم تفاوض برنامج الاستقطاب مع ساديو ماني، مؤكدًا أن النصر فاوضه وفقًا للميزانية المخصصة له.

ورد رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، خالد العيسى، على تصريحات سعد اللذيذ، وأكد أن ناديه أول من فاوض ماني، وأوضح أنه طلب ضم راموس وليفاندوفيسكي، وثلاثي الوسط كاسيميرو وسافيتش وفيراتي، ولكن لم يجد أي تجاوب.

كما أوضح رئيس الاتحاد، أنمار الحائلي، أنه طلب بشكل رسمي من خلال برنامج الاستقطاب التعاقد مع محمد صلاح من ليفربول، وبعد نهاية المفاوضات والتوصل لاتفاقات، تم إبلاغ النادي بأن الميزانية بتمويل الصفقة.

وتابع الحائلي في تصريحات تلفزيونية: “طلبنا ضم صلاح ودي بروين وجوندوجان وماركينيوس وسيرجيو راموس، وإذا رأينا تلك الأسماء مع أي نادٍ سعودي آخر سنتظلم”.

الجماهير غاضبة

وتفاعلت جماهير الاتحاد والأهلي مع التصريحات عبر منصة “إكس”، وطالبت بتوضيح رسمي لعدم إتمام الصفقات، وحملت برنامج الاستقطاب مسؤولية، عدم تدعيم فرقهم بلاعبين مميزين في الصيف.