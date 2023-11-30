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تشمل الفواكه والنخيل ومنتجات النحل والعسل

برنامج ريف يحدد القطاعات المشمولة بالدعم في الرياض

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٠ مساءً
برنامج ريف يحدد القطاعات المشمولة بالدعم في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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حدد برنامج ريف، القطاعات المشمولة بالدعم في منطقة الرياض، مؤكداً أن محافظة وادي الدواسر من ضمن المحافظات التي يشملها الدعم.

جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على استفسار أحد المواطنين، بشأن الدعم في وادس الدواسر في منطقة الرياض.

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الدعم في الرياض

وأجاب برنامج ريف : “المِيَز النسبية لمنطقة الرياض تشمل (الصناعات والمنتجات الصوفية،مصنوعات ومنتجات الجلود، الخل، تجفيف الفواكه، المربيات، صناعة الحبال من ألياف النخيل، مخلفات النباتات والروث الحيواني، الحيازات الصغيرة والمتوسطة، منتجات النحل والعسل) نشكر لك تواصلك”.

ما هو برنامج ريف؟

برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

أهداف دعم ريف:

وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة.
حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

شروط القبول:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.

 

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