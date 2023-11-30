برنت يرتفع إلى 83.10 دولار للبرميل

سجل خام برنت ارتفاعًا عند الإغلاق، بمقدار 1.42 دولار للبرميل ليغلق عند 83.10 دولار.

ارتفاع برنت

وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت في وقت مبكر الأربعاء بمقدار 33 سنتًا بما يعادل 0.4 بالمائة إلى 82.01 دولار للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا أو 0.6 بالمائة إلى 76.86 دولار للبرميل.