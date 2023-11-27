“بروج للتأمين” تعلن استقالة رئيسها التنفيذي

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أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني، اليوم الاثنين، عن قرار مجلس إدارتها بقبول استقالة الرئيس التنفيذي عبدالرحمن بن محمد بن دخيل والتي يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ 30 نوفمبر 2023.
وقالت “بروج للتأمين” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن سبب الاستقالة يعود لأسبابه الشخصية.
وأضافت شركة بروج للتأمين التعاوني، أنها ستعلن عن أي تطورات في حال تعيين أو تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة في حينه.