بروميديكس توزع 10 ملايين ريال أرباحاً نقدية على المساهمين وزير النقل يستعرض علاقات التعاون مع نظيره المصري لقطات لجريان سيول الوادي الأخضر أكبر أودية تبوك اليوم.. فتح باب التقديم في وظائف وزارة الدفاع بيع شاهين فرخ بـ 300 ألف ريال في مزاد نادي الصقور السعودي مدني تبوك ينقذ شخصاً علقت مركبته بمجرى السيل وتطبيق الأنظمة بحقه في نزالات WWE بالرياض.. جون سينا يخسر ورومان يحافظ على لقب يونيفرسال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض سيول منقولة في تبوك وأمن الطرق يحذر قائدي المركبات حساب المواطن يوضح الإجراءات المطلوبة في حال كانت الأهلية “غير مؤهل”
أعلنت شركة الخدمات الطبية المتخصصة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10 ملايين ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023، بما يعادل 2.85% من القيمة الاسمية للسهم.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغ نحو 3.5 مليون سهما بواقع 2.85 ريال لكل سهم.
على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.