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عن النصف الأول من 2023

بروميديكس توزع 10 ملايين ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
بروميديكس توزع 10 ملايين ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الخدمات الطبية المتخصصة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10 ملايين ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023، بما يعادل 2.85% من القيمة الاسمية للسهم.

عدد الأسهم المستحقة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغ نحو 3.5 مليون سهما بواقع 2.85 ريال لكل سهم.

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الأحقية للمساهمين المالكين

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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