بروميديكس توزع 10 ملايين ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

أعلنت شركة الخدمات الطبية المتخصصة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10 ملايين ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023، بما يعادل 2.85% من القيمة الاسمية للسهم.

عدد الأسهم المستحقة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغ نحو 3.5 مليون سهما بواقع 2.85 ريال لكل سهم.

الأحقية للمساهمين المالكين

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.