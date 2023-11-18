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مبديًا سعادته في اليونايتد

برونو فيرنانديز يرفض الذهاب إلى دوري روشن

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
برونو فيرنانديز يرفض الذهاب إلى دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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كشف البرتغالي برونو فيرنانديز نجم الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن رفضه الانتقال لدوري روشن خلال الفترة المقبلة.

وقال فيرنانديز في تصريحات لـ قناة Sport Tv البرتغالية: ” أن أجد العديد من الأندية المهتمة بي من أي دوري في العالم هو شيء رائع، ولكن أنا سعيد باللعب في مانشستر يونايتد ولا أرغب في الرحيل”.

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مدرب اليونايتد يرفض رحيل برونو فيرنانديز

وقيل إن أحد أندية دوري روشن اهتم بضم برونو مقابل 90 مليون يورو، لكن المدرب الهولندي إريك تين هاج لم يُرحب ببيع برونو خاصة أنه العنصر الأهم والأبرز في صفوف اليونايتد خلال الفترة الحالية.

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد
برونو

برونو فيرنانديز سجل هدفًا مع اليونايتد في دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي، بينما سجل 3 أهداف مع اليونايتد في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وليست المرة الأولى التي تتم فيها طلب التعاقد مع أحد لاعبي اليونايتد من قبل أحد أندية دوري روشن، حيث اهتم أحد الأندية بضم اللاعب البرازيلي كاسيميرو لاعب خط الوسط.

 

 

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