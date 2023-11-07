بصمة كريم بنزيما تغيب عن انطلاقته القارية للمرة الأولى

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حملت الانطلاقة القارية للنجم الفرنسي كريم بنزيما مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ذكرى سيئة، بعد الخسارة ضد القوة الجوية العراقي.
ولعب الاتحاد ضد القوة الجوية بالأمس على ملعب “فرنسو حريري” في مدينة أربيل العراقية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، وخسر العميد بهدفين دون رد.
وكانت مباراة الاتحاد ضد القوة الجوية، هي الأولى لكريم بنزيما في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث غاب عن أول جولتين، بسبب الإصابة والراحة، فيما كان جاهزًا لمباراة أصفهان الإيراني، ولكن تم إلغاؤها.
وتُعد هذه المرة الأولى التي يغيب فيها كريم بنزيما عن التسجيل أو صناعة الأهداف في بداية مشواره القاري، حيث يملك تجربتين احترافيتين مع ليون الفرنسي وريال مدريد الإسباني، وبدأهما بترك بصمة وتحقيق الفوز.
وشارك بنزيما مع ليون ضد روزنبورج النرويجي، ضمن مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، يوم 6 ديسمبر 2005، وسجل هدفًا، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 2\1.
وظهر كريم بنزيما قاريًا للمرة الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، يوم 30 سبتمبر 2009، ضمن مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز المرينغي بثلاثية دون رد، وقدم تمريرة حاسمة.