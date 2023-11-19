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بعد التعادل مع بلغاريا

بعد انفصالها عن يوغوسلافيا .. منتخب صربيا يصعد لنهائيات يورو 2024 لأول مرة

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
بعد انفصالها عن يوغوسلافيا .. منتخب صربيا يصعد لنهائيات يورو 2024 لأول مرة
المواطن - فريق التحرير

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صعد منتخب صربيا لأول مرة في تاريخه لنهائيات يورو 2024، وذلك بعد التعادل مع منتخب بلغاريا بنتيجة 2- 2 اليوم في الجولة العاشرة من تصفيات كأس أمم أوروبا.

تعادل ثمين لـ منتخب صربيا

وكان المنتخب الصربي تعادل مع المنتخب البلغاري، حيث سجل للمنتخب الصربي كل من ميلوش فيلكوفيتش وسردان بابيتش في الدقيقتين الـ 16 والـ82، بينما سجل لمنتخب بلغاريا كل من جورجي روسيف وكيريل ديسبوروسيف.

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منتخب صربيا

وبعد التعادل، تعد هذه أول مرة للمنتخب الصربي يصل لنهائيات كأس أمم أوروبا منذ انفصاله عن يوغوسلافيا حيث كان ظهر لآخر مرة باسم يوغوسلافيا في يورو 2000 في بلجيكا وهولندا.

وتأهل الفريق الصربي بعد ذلك باسم صربيا لنهائيات كأس العالم 2010 و2018 و2022، لكن لأول مرة باسم صربيا في بطولة أمم أوروبا.

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