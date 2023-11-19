بعد انفصالها عن يوغوسلافيا .. منتخب صربيا يصعد لنهائيات يورو 2024 لأول مرة

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صعد منتخب صربيا لأول مرة في تاريخه لنهائيات يورو 2024، وذلك بعد التعادل مع منتخب بلغاريا بنتيجة 2- 2 اليوم في الجولة العاشرة من تصفيات كأس أمم أوروبا.
وكان المنتخب الصربي تعادل مع المنتخب البلغاري، حيث سجل للمنتخب الصربي كل من ميلوش فيلكوفيتش وسردان بابيتش في الدقيقتين الـ 16 والـ82، بينما سجل لمنتخب بلغاريا كل من جورجي روسيف وكيريل ديسبوروسيف.
وبعد التعادل، تعد هذه أول مرة للمنتخب الصربي يصل لنهائيات كأس أمم أوروبا منذ انفصاله عن يوغوسلافيا حيث كان ظهر لآخر مرة باسم يوغوسلافيا في يورو 2000 في بلجيكا وهولندا.
وتأهل الفريق الصربي بعد ذلك باسم صربيا لنهائيات كأس العالم 2010 و2018 و2022، لكن لأول مرة باسم صربيا في بطولة أمم أوروبا.