بعد قرعة كأس الملك .. نصراوي يثير غضب الهلاليين بسبب الخماسية !

أثار الإعلامي الرياضي والمتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، غضب جماهير نادي الهلال، وذلك بعدما كشفت قرعة كأس الملك عن مواجهة الهلال لنادي التعاون في دور الثمانية بالفترة المقبلة.

وكان الهلال خسر من التعاون بخماسية دون رد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الثاني من مايو في عام 2019، حيث أعاد الصرامي نشر تلك النتيجة عبر حسابه في منصة “إكس” قائلًا: “هذه المباراة تم إخفاؤها من أرشيف المباريات، فمثلًا تستطيع الحصول على أغنية (يا طير الوروار) المسجلة في إذاعة صوت العرب عام 1920، المباراة المذكورة لا يُمكن العثور عليها”.

الأمر أثار غضب جماهير الهلال، التي نشرت ردًّا على الصرامي نتيجة مباراة الهلال والنصر، حيث فاز فيها الهلال برباعية دون رد، ونتيجة لمباراة سابقة بين النصر والشباب في كأس دوري خادم الحرمين الشريفين في عام 2004، حيث فاز الشباب على النصر بسداسية مقابل هدف.

وأُقيمت اليوم قرعة كأس الملك لكرة القدم موسم 2023/ 2024 لمعرفة مباريات دور ربع النهائي في البطولة.

وتم السحب بطريقة عشوائية، من الوعاء الأول اسم الفريق، ورقم من الوعاء الثاني، وتم تسكينه في مكانه بالجدول بعد ذلك، وتم تكرار الأمر ذاته حتى اكتماله، والفريق الذي يتم اختياره أولًا تكون المباراة على ملعبه.

قرعة كأس الملك

وجاءت نتائج القرعة كالتالي: “الفيصلي ضد الاتحاد” و”الشباب ضد النصر” و”أبها ضد الخليج” و”الهلال ضد التعاون”.

وكانت مباريات دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، انتهت كالتالي: “الفيصلي فاز على النجمة بثلاثية دون رد، الخليج فاز على ضمك بركلات الترجيح، الهلال فاز على الحزم بثلاثية دون رد”.

وفي مباريات أول أمس “فاز التعاون على الوحدة بنتيجة 2- 0، الشباب هزم الفتح بنتيجة 2- 1، النصر هزم الاتفاق 1- 0، الاتحاد هزم الفيحاء بثلاثية دون رد، أبها فاز على الأهلي بنتيجة 2- 1”.

وتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين كل من “الفيصلي، الخليج، الهلال، التعاون، الشباب، النصر، الاتحاد، أبها”.