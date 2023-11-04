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في دوري روشن

بعد مباراة الاتحاد والشباب .. العميد يفقد 12 نقطة في آخر 5 مباريات

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
بعد مباراة الاتحاد والشباب .. العميد يفقد 12 نقطة في آخر 5 مباريات
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مسلسل نزيف النقاط، وذلك بعد الخسارة في مباراة الاتحاد والشباب مساء الجمعة في الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن.

مباراة الاتحاد والشباب

وفي آخر 5 جولات من دوري روشن، تعادل الاتحاد مع الفيحاء بدون أهداف في الجولة الثامنة، وخسر في الجولة التاسعة من الأهلي بهدف دون رد، وفي الجولة العاشرة تعادل مع نادي التعاون بنتيجة 1- 1، وتعادل أيضًا في الجولة الـ11 ضد نادي الحزم، ثم في مواجهة الجمعة خسر أمام الشباب بهدف دون رد.

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العميد في آخر 5 جولات من دوري روشن بعد الخسارة الجمعة في مباراة الاتحاد والشباب، جمع فقط 3 نقاط من أصل 15 ليفقد فريق المدرب البرتغالي نونو سانتو 12 نقطة ستكون مؤثرة على مشوار الفريق في المنافسة على لقب دوري روشن.

ترتيب الدوري السعودي - الشباب ضد الاتحاد

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

وبعد مباريات الجمعة، يتواجد الهلال في الصدارة برصيد 32 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 25 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 24 نقطة، الفتح رابعًا برصيد 23 نقطة، الأهلي خامسًا برصيد 22 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق سابعًا في ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة.

الاتحاد ضد التعاون

الفيحاء في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، الشباب تاسعًا برصيد 15 نقطة، ضمك عاشرًا برصيد 13 نقطة، الوحدة في المركز الـ11 برصيد 13 نقطة، الطائي في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، الرياض في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، الخليج في المركز الـ14 برصيد 10 نقاط، أبها في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، الأخدود في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، الحزم في المركز الـ17 “قبل الأخير” برصيد 7 نقاط، الرائد في المركز الـ18 والأخير برصيد 5 نقاط.

 

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