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بقايا القهوة يمكنها علاج ألزهايمر ومرض باركنسون

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ صباحاً
بقايا القهوة يمكنها علاج ألزهايمر ومرض باركنسون
المواطن - فريق التحرير

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أكدت دراسة جديدة أن بقايا القهوة يمكنها علاج ألزهايمر ومرض باركنسون من خلال قدرتها على حماية خلايا الدماغ من الضرر الناجم عن العديد من الأمراض التنكسية العصبية، إذا كانت الحالة ناجمة عن عوامل، مثل السمنة والعمر والتعرض للمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية البيئية السامة الأخرى.

بقايا القهوة

وأفادت الدراسة أن حمض الكافيين CACQDs الموجود في بقايا حبوب البن المطحونة يساعد في الحماية من آثار مرض باركنسون في تجارب أنابيب الاختبار عندما كان المرض ناجماً عن مبيد حشري يسمى باراكوات بحسب روسيا اليوم.

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وقال الباحثون إن CACQDs الذي يعد أحد مضادات الأكسدة منع أيضا تراكم بروتينات الأميلويد المسببة لمرض ألزهايمر من دون آثار جانبية كبيرة.

علاج ألزهايمر

ويعرف مرض ألزهايمر بأنه الشكل الأكثر شيوعاً للخرف، ويعتقد أنه ناجم عن تراكم البروتينات في الدماغ، بما في ذلك تاو والأميلويد. ولا يوجد حاليا علاج لهذا المرض، على الرغم من أن هناك ثلاثة أدوية واعدة لإبطاء تقدمه قيد التجارب حاليا.

مرض باركنسون

أما باركنسون فهو اضطراب في الدماغ يمكن أن يسبب اهتزازاً لا إرادياً وبطء الحركة وتيبس العضلات أو عدم مرونتها. ولا يوجد علاج أيضا لهذا المرض، ولكن إذا تم اكتشافه مبكرا، فإن التغييرات في النظام الغذائي وممارسة الرياضة والعلاج الطبيعي والأدوية وجراحة الدماغ في بعض الحالات يمكن أن تساعد في إبطاء تقدمه.

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