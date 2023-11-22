بقايا القهوة يمكنها علاج ألزهايمر ومرض باركنسون تفاصيل وقف إطلاق النار المؤقت في غزة رياح شديدة تحد الرؤية على المدينة المنورة وتبوك حساب المواطن يرد على متزوجة تريد التسجيل كمستفيد رئيسي سعد الناصر السديري في ذمة الله الذباب يُحيل الكشتات إلى جحيم وعذاب سحب النفيض تغطي سماء الرياض أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء الحشد السياسي السعودي من أجل غزة أثبت أن السلام في بكين لا واشنطن يجب على العالم الاستماع لقادة البريكس في أزمة حرب غزة
أكدت دراسة جديدة أن بقايا القهوة يمكنها علاج ألزهايمر ومرض باركنسون من خلال قدرتها على حماية خلايا الدماغ من الضرر الناجم عن العديد من الأمراض التنكسية العصبية، إذا كانت الحالة ناجمة عن عوامل، مثل السمنة والعمر والتعرض للمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية البيئية السامة الأخرى.
وأفادت الدراسة أن حمض الكافيين CACQDs الموجود في بقايا حبوب البن المطحونة يساعد في الحماية من آثار مرض باركنسون في تجارب أنابيب الاختبار عندما كان المرض ناجماً عن مبيد حشري يسمى باراكوات بحسب روسيا اليوم.
وقال الباحثون إن CACQDs الذي يعد أحد مضادات الأكسدة منع أيضا تراكم بروتينات الأميلويد المسببة لمرض ألزهايمر من دون آثار جانبية كبيرة.
ويعرف مرض ألزهايمر بأنه الشكل الأكثر شيوعاً للخرف، ويعتقد أنه ناجم عن تراكم البروتينات في الدماغ، بما في ذلك تاو والأميلويد. ولا يوجد حاليا علاج لهذا المرض، على الرغم من أن هناك ثلاثة أدوية واعدة لإبطاء تقدمه قيد التجارب حاليا.
أما باركنسون فهو اضطراب في الدماغ يمكن أن يسبب اهتزازاً لا إرادياً وبطء الحركة وتيبس العضلات أو عدم مرونتها. ولا يوجد علاج أيضا لهذا المرض، ولكن إذا تم اكتشافه مبكرا، فإن التغييرات في النظام الغذائي وممارسة الرياضة والعلاج الطبيعي والأدوية وجراحة الدماغ في بعض الحالات يمكن أن تساعد في إبطاء تقدمه.