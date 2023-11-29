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للمشاركة في جلسة مجلس الأمن حول غزة

بقيادة المملكة.. وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية يصل نيويورك

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ صباحاً
بقيادة المملكة.. وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية يصل نيويورك
المواطن - فريق التحرير

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وصل وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة ببلورة موقف دولي لوقف الحرب في غزة، إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن بشأن غزة اليوم الأربعاء.

وكان الوفد قام بجولة على العديد من الدول الكبرى لتنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض يوم 11 نوفمبر الجاري، حيث استهلت اللجنة جولتها بزيارة الصين ثم روسيا وفرنسا وإسبانيا.

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الهدنة الإنسانية في غزة

وتبحث اللجنة مع القادة والمسؤولين في الدول التي تزورها تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، بما ينهي العنف والصراع الذي طال أمده، ويسهم في فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة.

تكليف اللجنة الوزارية

وكانت القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض يوم السبت الماضي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني كلفت وزراء خارجية كل من السعودية بصفتها رئاسة القمة العربية (32) والإسلامية، والأردن – مصر – قطر – تركيا – إندونيسيا – ونيجيريا وفلسطين وأية دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

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