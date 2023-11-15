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بلماضي يتوقع فوز رياض محرز بأفضل لاعب إفريقي 2023

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
بلماضي يتوقع فوز رياض محرز بأفضل لاعب إفريقي 2023
المواطن - فريق التحرير

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أشاد المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، جمال بلماضي بالمستوى المميز الذي قدمه نجم الأهلي الحالي، رياض محرز مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي.

بلماضي يؤكد أحقية محرز بجائزة الأفضل

وأكد جمال بلماضي خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أن رياض محرز يستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2023، رغم المنافسة القوية.

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رياض محرز
محرز

وتابع مدرب منتخب الجزائر: “أتوقع فوز محرز بالكرة الذهبية الإفريقية، لقد قدم موسمًا مميزًا، ونجح في تحقيق ثلاثية تاريخية من بينها دوري أبطال أوروبا، وهذا لا يحدث كثيرًا مع اللاعبين الأفارقة، لدي اعتقاد أنه يستحق ذلك تمامًا”.

ولعب رياض محرز لمدة 5 مواسم مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، شهدت تتويجه بأكثر من 10 بطولات، أبرزها الثلاثية التاريخية، ونجح في تسجيل 78 هدفًا، وقدم 59 تمريرة حاسمة خلال 236 مباراة.

رياض محرز - الأهلي
محرز – المصدر @RudyGaletti

رياض محرز مع الأهلي

وانضم محرز إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، بعقد ممتد حتى عام 2027، ويُقدم مستوى مميزًا معه، حيث يُعد من الركائز الأساسية في تشكيلته.

ونجح رياض محرز في المساهمة بتسجيل 12 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري روشن السعودي، بعدما أحرز 5 أهداف كما قدم 7 تمريرات حاسمة، ويسعى لمواصلة التألق هذا الموسم.

رياض محرز
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

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