بمشاركة وزير الخارجية.. اجتماع عربي يبحث الكارثة الإنسانية في غزة

بحث الاجتماع التنسيقي العربي المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان؛ جهود التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.

مناقشة الوضع في غزة

الاجتماع ناقش تطوُّرات الأوضاع الخطيرة في غزة ومحيطها، ودور المجتمع الدولي الملحّ للاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف العمليات العسكرية في تلك المنطقة، بما يسهم في حقن دماء المدنيين العزّل، وإيجاد حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

فيديو | بدء أعمال الاجتماع العربي الأميركي في عمان الأردنية لبحث وقف الحرب الإسرائيلية على غزة #الإخبارية pic.twitter.com/9FPzYReint — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 4, 2023

وزراء من دول 6 عربية

وضمّ الاجتماع وزراء خارجية كل من المملكة، والأردن، والإمارات، وقطر، ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

حضر الاجتماعَ من ضِمن وفد المملكة كلٌّ من مساعد مدير الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية الأمير الدكتور عبدالله بن خالد، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير المملكة لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.