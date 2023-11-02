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بعد أحدث ظهور له برفقة بندر بن خالد

قصة صورة الأمير خالد الفيصل مع ابنه بندر: إن قلت وش لونك

الخميس ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
قصة صورة الأمير خالد الفيصل مع ابنه بندر: إن قلت وش لونك
المواطن - فريق التحرير

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تداولت منصات التواصل الاجتماعي، صورة حديثة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل نشرها المستشار بالديوان الملكي رئيس هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، على حسابه في “x”، وبرفقتها بيت من قصيدة عنوانها “إن قلت وش لونك ” من ديوان الأمير خالد الفيصل حرف ولون الصادر عام 2003 وهو “يا بندر امزج فايح البنّ والهيل**وبهّر بها يا بوك للكيف دلّه”.

والقصيدة كاملة هي :

إن قلت وش لونك؟ فلانيب بالحيل ** همي كبير وداخل القلب علّه

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عيّا يرد الصّبح مسترسل الليل ** وعيّا يقوم الحظ من طيحةٍ له

رجلي وغيري راكبٍ صهوة الخيل ** أشقى وغيري ياخذ الكار كلّه

يا بندر امزج فايح البنّ والهيل ** وبهّر بها يا بوك للكيف دلّه

أبا اطرد هموم تلاطم كما السّيل ** كل ما بغى يدله فوادي تتلّه

عجزت متوني وارتدم فوقي الشّيل ** والرّجل جاها من حصا الدرب خلّه

تمشي جروح الوقت في خافقي غيل ** وتلمع سيوف الضّيم في الوجه سلّه

إن قمت طقّ الغار راسي من الميل ** وإن جيت أبا اقعد فوق جمرٍ وملّه.

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