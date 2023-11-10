بنزيما يفتتح التسجيل لـ الاتحاد من ركلة جزاء

افتتح اللاعب الفرنسي كريم بنزيما التسجيل لنادي الاتحاد في شباك نادي أبها في الدقيقة الـ 38 من عمر الشوط الأول.

وسجل النجم الفرنسي الهدف الأول للعميد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ38.

ويسعى الاتحاد للفوز على نادي أبها ومصالحة جماهيره بعد التعثر في الجولة الـ12 من بطولة الدوري بالخسارة أمام نادي الشباب.