بوروسيا دورتموند يهزم ميلان بثلاثية ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي بوروسيا دورتموند الألماني لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز على نادي ميلان الإيطالي في إيطاليا بنتيجة 3- 1 في الجولة الخامسة من دور المجموعات من عمر البطولة.
دورتموند سجل الهدف الأول عبر نجمه ماركو رويس في الدقيقة الـ10 من ركلة جزاء ثم تعادل النيجيري صامويل شوكويزي لفريق الميلان في الدقيقة الـ37.
وفي الشوط الثاني، سجل فريق دورتموند هدفين عبر كل من جيمي جينتز وكريم أديمي في الدقيقتين الـ 59 والـ69.
وبعد المباراة، أصبح رصيد دورتموند 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد ميلان عند 5 نقاط متذيلًا ترتيب المجموعة.