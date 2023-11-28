بوصلة إكسبو 2030 تتجه صوب الرياض

يترقب العالم الإعلان عن الدولة المستضيفة لنسخة 2030 من معرض إكسبو العالمي حيث يحظى الملف السعودي بدعم كبير على المستوى الدولي وتتعاظم فرصة الرياض في الظفر بهذا الحدث العالمي المهم.

إكسبو 2030

وسيتم التصويت لاختيار الدولة المضيفة لمعرض إكسبو 2030 من قبل الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، المجتمعة في الجمعية العامة رقم 173 التي ستعقد اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، على مبدأ صوت واحد لكل دولة من الدول الأعضاء في الجمعية.

ويتنافس على استضافة الحدث ثلاثة عروض، العرض الأول والأقوى هو العرض السعودي لاستضافة المعرض في الرياض فيما تقدمت كوريا الجنوبية بملف لاستضافته في بوسان بينما تقدمت إيطاليا بعرضها لاستضافة المعرض في روما.

دعم دولي لملف السعودية

ويحظى العرض السعودي بدعم دولي كبير، حيث بذلت السعودية على مدار الشهور الماضية جهودًا حثيثة لحشد الدعم الدولي وهو ما وضح جليًا في تأييد الدول الإفريقية والعربية والإسلامية ودول الكاريكوم وغيرها من الدول التي ساندت العرض السعودي الذي يعد الأجدر والأقرب إلى حصد أصوات الناخبين في الجمعية العمومية اليوم.

كما عبر العديد من المنظمات والتكتلات الإقليمية عن دعمها الملف السعودي وبلغ عدد الدول المؤيدة للسعودية أكثر من 100 دولة على مستوى العالم وهو ما يرجح كفة الرياض بشكل كبير.

مكانة الرياض الدولية

وقد ساهمت مكانة السعودية الدولية على المستويات الاقتصادية والسياسية والإنسانية في جعل المملكة لاعبًا رئيسًا على مستوى العالم وأصبحت الرياض محط أنظار العديد من قادة دول العالم نظرًا للثقة الدولية في السياسة السعودية كما تمكنت الرياض خلال عام واحد من جمع أكثر من ثلثي العالم لمناقشة العديد من القضايا الدولية والإقليمية.