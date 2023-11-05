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مدفوعة بتباطؤ نمو الوظائف الأمريكية

بيانات أمريكية تقود أسواق الأسهم الخليجية نحو الارتفاع

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
بيانات أمريكية تقود أسواق الأسهم الخليجية نحو الارتفاع
المواطن - فريق التحرير

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أغلق معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع جماعي، اليوم الأحد، بعد أن أظهرت بيانات الجمعة الماضية، تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر، مما عزز الآراء بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة.

قرار البنك المركزي الأمريكي

وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أكتوبر لأسباب منها إضراب للعاملين في شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت.

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ومنح قرار البنك المركزي الأمريكي الأربعاء الماضي، بترك أسعار الفائدة دون تغيير وتعليقات رئيسه جيروم باول بعض المستثمرين إشارة بأن زيادات أسعار الفائدة قد انتهت.

المؤشر السعودي

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، عملاتها بالدولار وتتبع تحركات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي بشكل وثيق.

وصعد المؤشر السعودي 0.8% مدعومًا بارتفاع سهم عملاق النفط أرامكو 0.5 وسهم شركة لومي لتأجير السيارات 1.7%.

وبشكل منفصل، أعلنت وزارة الطاقة أن المملكة ستواصل التخفيض الطوعي لإنتاج النفط مليون برميل يوميًّا في ديسمبر.

أسهم الخليج والمنطقة العربية

كما ارتفع المؤشر في قطر 2.9 %، وهو أكبر مكسب خلال يوم منذ أكتوبر تشرين الأول 2022، مع وجود جميع الأسهم تقريبًا في المنطقة الإيجابية بما في ذلك سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات الذي قفز 5.5%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2% بقيادة مكاسب سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد 2.1%.

وأعلن البنك الجمعة أن صافي دخل الربع الثالث بلغ 8.35 مليار جنيه مصري (ما يعادل 270.66 مليون دولار)، بزيادة 89% على أساس سنوي.

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