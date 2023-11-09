بيت زيلا تجربة رعب مستوحاة من قصة حقيقية في موسم الرياض

تقدم منطقة بوليفارد سيتي، تجارب ترفيهية فريدة ومتنوعة ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، ومنها تجربة “بيت زيلا”، وهي تجربة رعب مستوحاة من قصة حقيقية لفتاة في ألمانيا كانت تعاني من إضرابات نفسية وتعيش منعزلة في الغابات البعيدة بين الأشباح والوحوش. تدعو زيلا الزوار لبيتها ليساعدوها في التخلص من الأشباح والأحداث الغريبة التي تحصل لها.

5 مناطق

وتتضمن التجربة خمس مناطق يعيش فيها الزائر داخل عالم زيلا المليء بالأشباح ليختبر شجاعته، حيث ينقله لأماكن مرعبة من القصة الحقيقية من لحظة دخوله لحديقة زيلا ومدخل منزلها المرعب التي تحرسه أشرس الوحوش إلى الأماكن السرية داخل منزلها التي تسكنها الأشباح، تستمر التجربة لمدة عشر دقائق، فيما تتسع لـ6 أشخاص.

وتستقبل تجربة “بيت زيلا” التي تقام في منطقة “أستديو” إحدى المناطق الفرعية في بوليفارد سيتي، زوار موسم الرياض يوميا من الساعة 5 مساءً حتى 12 صباحًا.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: هنا.